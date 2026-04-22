Afrique: Lomé accueille le grand forum du commerce intra-africain

La 3e édition du Biashara Afrika, forum des affaires de la Zlecaf, se tiendra du 18 au 20 mai dans la capitale togolaise. Un rendez-vous continental au coeur des ambitions d'intégration économique de l'Afrique.

Du 18 au 20 mai prochain, Lomé accueillera la 3e édition du Biashara Afrika, le forum des affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), organisé conjointement par les autorités togolaises et le secrétariat exécutif de l'organisation. L'évènement avait été reporté de plusieurs mois.

Pendant trois jours, dirigeants publics, institutions économiques et acteurs du secteur privé venus des quatre coins du continent débattront des leviers concrets de l'intégration : construction de chaînes de valeur régionales, politiques de facilitation commerciale, stratégies de transformation économique et renforcement des liens entre marchés africains.

Car l'enjeu dépasse le cadre du forum. Avec un commerce intra-africain qui peine encore à atteindre son plein potentiel, le Biashara Afrika se veut un outil de construction progressive du marché commun continental, pierre angulaire du projet.

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Entrée en vigueur en 2021, la Zone de libre-échange continentale africaine est l'un des projets d'intégration économique les plus ambitieux de l'histoire du continent.

Elle regroupe 54 des 55 États membres de l'Union africaine et vise à créer un marché unique de 1,4 milliard de consommateurs, avec un PIB cumulé estimé à 3 500 milliards de dollars.

Son objectif : éliminer progressivement les droits de douane sur 90 % des produits échangés entre pays africains, stimuler le commerce intra-africain, aujourd'hui limité à environ 15 % des échanges totaux du continent, contre plus de 60 % en Europe, et accélérer l'industrialisation locale.