Togo: Jean-Noël Barrot à Lomé - Coopération, terrorisme et Sahel au menu

22 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre français des Affaires étrangères effectue une visite officielle au Togo les 23 et 24 avril, dans un contexte de coopération bilatérale dense et de crise sahélienne persistante.

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, effectuera une visite officielle de deux jours les 23 et 24 avril, selon le programme communiqué par le Quai d'Orsay. Une visite qui intervient à un moment charnière pour les relations franco-africaines et pour la stabilité du Sahel.

Le chef de la diplomatie française aura en premier lieu des échanges avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence humanitaire, centrée sur les enjeux du droit international humanitaire, un sujet d'autant plus brûlant que les crises armées se multiplient dans la sous-région.

Il s'entretiendra ensuite avec son homologue togolais Robert Dussey. Plusieurs dossiers structurants sont au menu : la coopération bilatérale, portée notamment par une l'Agence Française de Développement (AFD) particulièrement active au Togo, la lutte contre le terrorisme dans un Sahel en ébullition, et la situation politique régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce dernier point revêt une importance particulière. Le Togo s'est imposé ces dernières années comme un médiateur reconnu dans les crises sahéliennes, tirant parti de sa neutralité relative et de ses réseaux diplomatiques pour maintenir des canaux de dialogue là où d'autres ont fermé les leurs.

Une posture que Paris, engagée dans une recomposition difficile de sa présence en Afrique de l'Ouest, ne peut ignorer.

La visite de M. Barrot s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de rééquilibrage des partenariats franco-africains, et Lomé, discret mais influent, en est l'un des points d'ancrage.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.