Afrique: Voyage du président taïwanais annulé - Pékin salue la décision de plusieurs pays africains, dont le pays

22 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

La Chine a salué ce mercredi 22 avril l'attitude de plusieurs pays africains, dont Maurice, les Seychelles et Madagascar, après le retrait des permis de survol ayant contraint le président taïwanais, Lai Ching-te, à reporter son déplacement en Eswatini. Selon des sources proches du dossier, ces autorisations auraient été révoquées sans préavis à la suite de pressions exercées par Pékin, notamment d'ordre économique.

Le chef d'État taïwanais devait se rendre du 22 au 26 avril en Eswatini, dernier allié diplomatique de Taipei en Afrique, à l'occasion d'un événement officiel. En l'absence de droits de survol, sa visite a été annulée. Réagissant à cette décision, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que les pays concernés agissent «en parfaite conformité avec le principe d'une seule Chine», ajoutant que Pékin leur adresse ses «vifs compliments».

La Chine considère Taïwan comme une province chinoise et défend l'objectif d'une réunification qu'elle qualifie d'«inéluctable», n'excluant pas le recours à la force. De son côté, Taipei est dirigée depuis 2016 par un gouvernement issu du Parti démocrate progressiste, favorable à une identité taïwanaise distincte, ce qui alimente les tensions avec Pékin.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.