Afrique: Voyage du président taïwanais annulé - Pékin salue la décision de plusieurs pays africains, dont le pays

La Chine a salué ce mercredi 22 avril l'attitude de plusieurs pays africains, dont Maurice, les Seychelles et Madagascar, après le retrait des permis de survol ayant contraint le président taïwanais, Lai Ching-te, à reporter son déplacement en Eswatini. Selon des sources proches du dossier, ces autorisations auraient été révoquées sans préavis à la suite de pressions exercées par Pékin, notamment d'ordre économique.

Le chef d'État taïwanais devait se rendre du 22 au 26 avril en Eswatini, dernier allié diplomatique de Taipei en Afrique, à l'occasion d'un événement officiel. En l'absence de droits de survol, sa visite a été annulée. Réagissant à cette décision, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que les pays concernés agissent «en parfaite conformité avec le principe d'une seule Chine», ajoutant que Pékin leur adresse ses «vifs compliments».

La Chine considère Taïwan comme une province chinoise et défend l'objectif d'une réunification qu'elle qualifie d'«inéluctable», n'excluant pas le recours à la force. De son côté, Taipei est dirigée depuis 2016 par un gouvernement issu du Parti démocrate progressiste, favorable à une identité taïwanaise distincte, ce qui alimente les tensions avec Pékin.