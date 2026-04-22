Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie n°2 du gouvernement

Redistribution des cartes au sein du Mouvement militant mauricien (MMM). Selon nos sources, Arianne Navarre-Marie, d'origine chagossienne, a été proposée par le MMM pour occuper le poste de Deputy Prime Minister (DPM), laissé vacant après le départ de Paul Bérenger.

Ce remaniement intervient alors que le MMM doit rencontrer le Premier ministre dans le courant de la semaine pour faire le point sur la situation. Cette réunion est jugée cruciale pour discuter de ce poste clé, mais aussi d'autres fonctions désormais vacantes au sein du gouvernement. Joanna Bérenger ayant également quitté ses fonctions de junior minister à l'Environnement, deux postes d'importance doivent être pourvus, ouvrant la voie à des négociations politiques entre le MMM et le chef du gouvernement.

Selon nos sources, le Bureau politique (BP) du MMM, réuni lundi, a longuement débattu de ces enjeux. Plusieurs noms ont été évoqués pour les postes vacants. Outre Arianne Navarre-Marie pour celui de DPM, Govinden Venkatasami, député de la circonscription n°8 est pressenti pour occuper le poste de Deputy Speaker. Tony Apollon pourrait devenir Junior minister de l'Environnement, tandis que Veda Baloomoody serait envisagé pour un poste ministériel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces propositions restent toutefois soumises à l'approbation du Premier ministre, qui détient la prérogative des nominations. Par ailleurs, la question d'un éventuel retour de Franco Quirin au MMM alimente les spéculations. Interrogé, Rajesh Bhagwan a confirmé avoir récemment échangé avec lui au Parlement, évoquant «Une amitié retrouvée».

Contacté, Reza Uteem est resté prudent. «En tant que président du MMM, je ne peux pas divulguer les information qui se passent dans le BP», a-t-il déclaré, sans confirmer ni infirmer les noms évoqués. Dans l'attente de la rencontre avec le Premier ministre, l'incertitude demeure sur la configuration finale du gouvernement. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour le MMM.