Ile Maurice: Du salaire minimum au sommet de l'État - Le grand écart des fins de mois

À revenus différents, réalités différentes. Une fois les dépenses essentielles réglées, comme le logement, l'alimentation, le transport et les factures, combien reste-t-il réellement pour vivre ?

À travers plusieurs profils types, du salaire minimum aux plus hauts niveaux de l'État, cette infographie montre les écarts de «reste à vivre». Certains repères remontent à 2016, notamment avec le «National Assembly Allowances (Amendment) Bill», voté au Parlement et le rapport du Pay Research Bureau (PRB) 2021. En revanche, pour les conseillers, les montants ont été communiqués par le Premier ministre le 31 mars.

À noter que les nouveaux salaires des élus du gouvernement, parfois à six chiffres et financés par les contribuables, n'ont pas encore été votés au Parlement.

Au-delà du salaire affiché, c'est bien ce montant final qui façonne le quotidien. Dans un contexte de hausse du coût de la vie, où l'effet domino tant redouté semble se désagréger pièce par pièce, beaucoup peinent à joindre les deux bouts, tandis que d'autres disposent d'une marge nettement plus confortable.

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L'échelle des salaires de base, hors allocations

Chaque ménage vit selon son propre style de vie, en fonction de ses priorités et de ses engagements. Tout dépend s'il y a un prêt logement à rembourser, un leasing de voiture ou d'autres charges fixes importantes. Pour certains, ces dépenses prennent une grande partie du revenu chaque mois, ce qui laisse moins de marge. Pour d'autres, qui n'ont pas de dettes ou de gros engagements financiers, la gestion est plus souple et il reste plus d'argent disponible. Ce n'est pas seulement le salaire qui compte, mais aussi la façon dont chaque foyer organise ses dépenses.

Profils fictifs basés sur des estimations de dépenses mensuelles à Maurice. Les situations peuvent varier.

Profil 1

Travailleur au salaire minimum - Rs 17 745, CSG «Income Allowance» incluse, soit un revenu total de Rs 20 000 par mois

Dépenses principales

Loyer : Rs 6 500

Transport : Rs 2 500

Courses (supermarché) : Rs 9 000

Factures (électricité, eau, téléphone) : Rs 2 000

Total dépenses estimées : Rs 20,000

Fin du mois : Rs 0

Profil 2

Salaire de Rs 30 000, marié (secteur privé)

Dépenses principales

Prêt bancaire : Rs 12 000

Assurance médicale : Rs 2 800

«Employment deduction» : Rs 2 500

Courses : Rs 6 000

Factures : Rs 3 000

Carte de téléphone mobile : Rs 500

Transport : Rs 2 500

Total dépenses estimées : Rs 29 300

Fin du mois : Rs 700

Profil 3

Salaire de Rs 50 000 (secteur privé), marié avec deux enfants

Dépenses principales

Prêt bancaire : Rs 14 000

«Employment deduction» + «Income tax» : Rs 6 000

Scolarité des enfants : Rs 9 000

Carburant : Rs 7 000

Courses : Rs 8 000

Factures : Rs 4 000

Carte de téléphone mobile : Rs 500

Total dépenses estimées : Rs 48 500

Fin du mois : Rs 1 500

Profil 4

Salaire Rs 70 000 du privé

Dépenses principales

Prêt logement : Rs 14 000

Voiture (leasing) : Rs 10 000

Carburant : Rs 6 000

Courses (supermarché) : Rs 14 000

Factures : Rs 6 000

Bazar : Rs 1 200

Crédit : Rs 5 000

Transport scolaire : Rs 2 000

Santé : Rs 2 000

Taxes : Rs 7 000

Total dépenses estimées : Rs 67 200

Fin du mois : Rs 2 800

Profil 5

Junior Minister avec un salaire de Rs 129 231, hors allocations

Un dispositif administratif a été mis en place afin que les allocations versées aux «junior ministers» soient alignées sur le même montant que celui accordé aux anciens «Parliamentary Private Secretaries». Selon le rapport de 2016, ce dernier avait une rémunération à environ Rs 129 231 par mois.

Dépenses principales

Prêt logement : Rs 20 000

Voiture (leasing, entretien) : Rs 15 000

Carburant : Rs 8 000

Courses (supermarché) : Rs 20 000

Factures (électricité, eau, internet, téléphone) : Rs 8 000

Éducation (écoles privées / activités) : Rs 20 000

Santé / assurance : Rs 5 000

Aides domestiques : Rs 8 000

Taxes : Rs 15 000

Total dépenses estimées : Rs 119 000

Fin du mois : Rs 10 231

Profil 6

Leader de l'opposition, Rs 145 846 (environ) par mois

Dépenses principales

Prêt logement : Rs 25 000

Voiture et carburant : Rs 20 000

Courses (supermarché) : Rs 20 000

Factures (électricité, eau, internet, téléphone) : Rs 8 000

Éducation (écoles privées / activités) : Rs 15 000

Santé / assurance : Rs 5 000

Aides domestiques : Rs 18 000

Taxes : Rs 20 000

Total dépenses estimées : Rs 131 000

Fin du mois : Rs 14 846

Profil 7

Ministre, salaire de Rs 184 615

En plus de leur salaire, les ministres bénéficient de plusieurs allocations, notamment une «Facilities Allowance», une «Petrol Allowance», une «Entertainment Allowance», une «Duty Allowance», une «Driver's Allowance» et une «Clerk Allowance». À cela s'ajoutent les missions à l'étranger, qui permettent de percevoir plus de Rs 20 000 par jour en per diem.

Dépenses principales

Courses : Rs 20 000

Jardinier : Rs 5 000

Femme de ménage : Rs 20 000

Scolarité des deux enfants en école privée : Rs 15 000 par enfant, soit Rs 30 000 au total

Loisirs : Rs 15 000

Taxes et autres : Rs 40 000

Total dépenses estimées : Rs 130,000

Fin du mois : Rs 54 615

Profil 8

«Senior Advisor» au ministère des Finances - Rs 230 000 + allocation de Rs 50 000

Dépenses principales

Prêt logement : Rs 20 000

Voitures (leasing) : Rs 20 000

Carburant : Rs 10 000

Courses (supermarché) : Rs 30 000

Factures (électricité, eau, internet, téléphone) : Rs 12 000

Éducation (écoles privées / activités) : Rs 45 000

Santé / assurance : Rs 15 000

Aides domestiques : Rs 15 000

Taxe : Rs 20 000

Total dépenses estimées : Rs 187 000

Fin du mois : Rs 93 000

Profil 9

Premier ministre, salaire de Rs 267 692

En plus de son salaire, le Premier ministre bénéficie de plusieurs allocations «(Facilities Allowance, Petrol Allowance, Entertainment Allowance, Duty Allowance, Driver's Allowance» et «Clerk Allowance»). S'y ajoutent les heures supplémentaires, les dépenses de bureau, les déplacements dans la République, ainsi que d'autres biens et services, l'hospitalité, les cérémonies et les célébrations de la fête nationale, entre autres. L'ensemble de ces avantages totalise plus de Rs 200 000.

Dépenses principales

Courses : Rs 40 000

Jardinier : Rs 25 000

Femme de ménage : Rs 25 000

Cuisinier : Rs 35 000

Taxes et autres : Rs 55 000

Achats personnels et loisirs : Rs 70 000

Total dépenses estimées : Rs 250 000

Fin du mois : Rs 17 692

À quel moment le mois devient-il difficile ?

Avec un salaire minimum de Rs 20 000 et pour ceux touchant jusqu'à Rs 50 000 : dès la première semaine du mois, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts À Rs 70 000 : une mi-mois tendue Pour un «Advisor» et au-delà : un mois globalement maîtrisé Au-delà des salaires affichés, c'est surtout le reste à vivre qui met en lumière les écarts les plus marquants du quotidien.