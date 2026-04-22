Ile Maurice: Protection de la famille - 198 dossiers traités dans le Nord depuis janvier

Navin Ramgoolam a détaillé les chiffres relatifs aux activités de la Brigade pour la protection de la famille dans la division Nord, en réponse à une question du député Nitish Beejan. Depuis le 1eᣴ janvier jusqu'au 17 avril 2026, un total de 198 cas a été recensé. Dans le détail, 132 cas concernent des violences domestiques. Parmi ceux-ci, 50 relèvent d'abus physiques, 48, d'abus verbaux et 22, de menaces de violence. À cela s'ajoutent six cas d'abus psychologiques, cinq liés à des contraintes financières et un cas de dégradation de biens.

Les abus envers les enfants représentent 49 cas. La majorité, soit 40 dossiers, concerne des infractions sexuelles.Trois cas sont liés à des mauvais traitements, deux à des agressions, deux à des situations de cohabitation entre adulte et mineur, un cas d'enlèvement et un cas de harcèlement. Par ailleurs, 17 cas d'abus envers des personnes âgées ont été enregistrés, dont 12 d'ordre psychologique et cinq physiques.

Sur l'ensemble des 198 cas, 27 ont abouti à des sanctions judiciaires, avec de accusés condamnés à des amendes ou des peines d'emprisonnement. Douze cas ont été résolus par des séances de médiation dès le premier contact. Cinq dossiers ont été classés sans suite, notamment en raison de retraits de plainte ou d'absence de suivi.

Quatre affaires sont en instance devant les tribunaux, tandis que 150 enquêtes sont toujours en cours et devraient être finalisées dans un délai de quatre à cinq mois. Le délai moyen d'intervention policière est estimé à 15 minutes.

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