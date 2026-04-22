Ile Maurice: Police - La section finance face à un effectif réduit

Le député Ludovic Caserne a interpellé le Premier ministre sur les effectifs de la Finance and Revenue Section de la Mauritius Police Force. Dans sa réponse, le chef du gouvernement, citant le commissaire de police, a souligné que cette section devrait compter 62 officiers issus du Finance Cadre. Or, elle ne fonctionne qu'avec 48 agents. Dans le détail, on recense deux managers, cinq assistant managers, neuf Principal Financial Operations Officers, huit Financial Operations Officers/Senior Officers et 24 Assistant Financial Operations Officers.

Le déficit est particulièrement marqué à ce dernier niveau, avec 14 postes vacants. Pour pallier ce manque, 13 policiers, dont deux sergents, ont été redéployés afin d'assurer les opérations quotidiennes liées à la gestion budgétaire, aux dépenses et à la collecte de revenus, conformément à la Finance and Audit Act 2015.

Le Premier ministre a rappelé que 94 postes similaires étaient vacants à l'échelle de la fonction publique en mai 2025. Bien que les recrutements aient été lancés en août de la même année, les examens écrits sont toujours en attente.

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En réponse à une question supplémentaire évoquant des retards dans le traitement des allocations des policiers, il a indiqué avoir sollicité la Public Service Commission afin d'accélérer le processus de recrutement.