Ile Maurice: Cas suspect de Mpox au pays - Un quadragénaire placé en isolement

22 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un cas suspect de Mpox a été signalé à Maurice. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, rentré de Madagascar il y a cinq jours. L'information a été confirmée par le directeur des services de santé, le Dr Fazil Khodabocus.

Présentant des lésions cutanées, cet homme a été considéré comme un cas suspect et pris en charge rapidement. Il a été placé en isolement à l'hôpital Victoria. Des tests ont été effectués, dont un prélèvement cutané. Les résultats sont attendus ce mercredi 22 avril.

Les autorités sanitaires suivent la situation de près et assurent que toutes les précautions nécessaires ont été prises. En raison du nombre élevé de cas de Mpox à Madagascar, les voyageurs en provenance de ce pays font l'objet d'un suivi sanitaire pendant 21 jours.

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