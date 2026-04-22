Ile Maurice: Nouvel équipage à la tête du board des représentants

Voix commune des compagnies aériennes dans leurs échanges avec les autorités gouvernementales, les opérateurs aéroportuaires et les autres acteurs du secteur, ont désigné leurs nouveaux dirigeants du Board of Airline Representatives (BAR) pour un mandat allant jusqu'en mars 2028.

La présidence revient à Priscille Tuher, d'Air Austral, avec Sailesh Kunkun, d'Air Mauritius, comme vice-président. Soorya Ramchurn- Oogarah, d'Air Seychelles, est trésorière et Annick Leung Wing Heng, d'Air France, secrétaire.

L'association poursuit son rôle dans le développement du secteur aérien, tant au niveau national que régional. En assurant la coordination entre ses membres, elle vise à contribuer à l'amélioration de la connectivité aérienne et soutient les activités économiques liées à ces échanges. Elle participe également à la dynamisation de la croissance économique, tout en aidant les compagnies aériennes à gagner en compétitivité. Ses actions renforcent par ailleurs la position du pays comme plateforme stratégique pour les échanges commerciaux et le secteur touristique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de ces rôles, le BAR a aussi pour objectif de défendre des positions concertées sur les questions de politique aérienne ainsi que sur les différents enjeux liés à l'industrie, en lien avec les autorités publiques et les partenaires du secteur. Il a également pour mission d'informer et de sensibiliser les compagnies aériennes internationales, régionales et locales opérant à destination, en provenance et à l'intérieur du pays, sur les problématiques communes ainsi que sur les évolutions du secteur aérien.