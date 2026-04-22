Ile Maurice: Tim Cook cède sa place à John Ternus

Apple a annoncé un changement majeur à sa tête : après quinze ans de direction, Tim Cook passe la main à John Ternus, un cadre maison de 50 ans, jusqu'ici responsable des produits physiques du groupe, de l'iPhone au Mac. Si son nom circulait depuis longtemps comme successeur naturel, l'annonce, publiée dans un simple communiqué, a surpris par sa rapidité. Ternus intègre désormais le conseil d'administration, tandis que Tim Cook, 65 ans, en devient président exécutif.

La croissance selon Cook

Entré chez Apple en 1998, Cook avait pris les rênes de l'entreprise en août 2011, après la démission de Steve Jobs, affaibli par un cancer du pancréas qui l'emportera quelques semaines plus tard. Moins flamboyant que son légendaire prédécesseur, cet ingénieur originaire de l'Alabama a néanmoins conduit Apple vers une croissance spectaculaire. Entre 2011 et 2025, le chiffre d'affaires de l'entreprise a bondi de 260%, et sa capitalisation boursière a été multipliée par treize, dépassant aujourd'hui les 4 000 milliards de dollars - la troisième mondiale.

La fortune personnelle de Tim Cook a suivi la même trajectoire, atteignant désormais 2,9milliards de dollars selon Forbes. Son bilan n'est pourtant pas exempt de critiques.

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Beaucoup lui ont reproché de n'avoir lancé aucun produit aussi révolutionnaire que l'iPod ou l'iPhone à l'époque de Jobs. L'Apple Watch en 2015 et le casque Vision Pro en2024, dont les ventes ont déçu, constituent ses principales nouveautés matérielles. En revanche, Cook a su transformer Apple en profondeur sur le plan logiciel et serviciel. L'App Store, Apple Music, AppleTV et iCloud sont devenus le premier moteur de croissance du groupe, relayant avantageusement le seul hardware.

Négociateur habile et fin stratège, Tim Cook a également permis à Apple de traverser sans dommages majeurs les turbulences de la pandémie de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement, tout comme les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, marché essentiel pour le groupe. «Le leadership exceptionnel de Tim a fait d'Apple la meilleure entreprise du monde», a salué Arthur Levinson, président du conseil d'administration depuis quinze ans, qui cède son titre mais reste administrateur.

Le défi de Ternus : l'IA

Cependant, l'ère Cook laisse un chantier ouvert : le retard accusé sur l'intelligence artificielle générative. Depuis l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, Apple peine à s'aligner sur les grands acteurs du secteur. L'assistant Siri attend toujours une refonte majeure, et l'intégration de l'IA à l'iPhone reste incomplète. C'est précisément ce défi qui attend John Ternus dès sa prise de fonction.

Le timing de l'annonce n'est pas anodin : elle intervient moins de deux mois avant la Worldwide Developers Conference (WWDC), prévue début juin, lors de laquelle Apple devrait présenter des avancées significatives sur l'IA. Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, Cook «doit sentir que les pièces du puzzle sont en place» pour passer le relais avant cet événement crucial, qualifiant toutefois cette nomination de «décision soudaine».

Si le choix d'un successeur interne est cohérent avec la culture maison d'Apple, Ternus devra rapidement faire ses preuves. Ilhérite d'une entreprise solide, mais sous pression pour ne pas manquer la révolution de l'IA. En Bourse, la réaction est restée mesurée, l'action ne perdant que 0,42% dans les échanges électroniques suivant l'annonce.