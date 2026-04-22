Ile Maurice: Khushal Lobine propose un fonds souverain de solidarité

Le député Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates, a pour sa part proposé la création d'un Sovereign Solidarity and Resilience (SSR) Fund : «Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe permanente,mais d'un dispositif ciblé et temporaire pour faire face à une crise exceptionnelle».Présenté comme un mécanisme temporaire, ce fonds viserait à atténuer les effets de la hausse du coût de la vie, liée aux tensions géopolitiques internationales qui impactent les prix de l'énergie. Selon lui, les ménages, travailleurs indépendants et PME subissent de plein fouet une inflation que leurs revenus n'arrivent plus à compenser.

Le SSR Fund s'inspirerait du fonds de solidarité mis en place durant la pandémie de Covid-19, adapté à la crise énergétique actuelle. Sa durée serait limitée au 31 décembre 2026, avec possibilité de prolongation après évaluation parlementaire.

Son financement reposerait sur un principe de solidarité progressive. Une contribution obligatoire de 15 % du salaire de base serait imposée aux élus, ministres et hauts fonctionnaires, tandis que les salariés gagnant au moins Rs 150 000 seraient invités à contribuer volontairement. Les grandes entreprises, réalisant plus de Rs 50 millions de profits, seraient également mises à contribution à hauteur de 1 %.

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Les fonds récoltés seraient destinés à soutenir les ménages vulnérables, aider les petites entreprises et financer des initiatives d'efficacité énergétique. La gestion serait assurée par le ministère des Finances, avec un contrôle du Directeur de l'audit et une supervision parlementaire, garantissant transparence et traçabilité.