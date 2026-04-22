Afrique de l'Est: Le COMESA et la Banque mondiale lancent un fonds de 25 millions de dollars pour accélérer la transition énergétique

22 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et la Banque mondiale ont lancé, le 21 avril à Nairobi, l'Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation (ASCENT) Project Preparation Facility (PPF), une initiative dotée de 25 millions de dollars destinée à accélérer la transition vers les énergies renouvelables dans la région.

Le lancement s'est tenu en marge de l'Energy Access Investment Forum 2026, forum réunissant gouvernements, financiers et acteurs du secteur privé. L'ASCENT PPF a pour vocation d'accompagner les développeurs de projets en leur fournissant une assistance technique, afin de rendre leurs initiatives bancables et attractives pour les investisseurs internationaux.

Le secrétaire général adjoint du COMESA en charge des Programmes, l'ambassadeur Dr Mohamed Kadah, a officialisé le lancement. «Le facility que nous avons lancé a été conçu pour soutenir le développement de projets en phase initiale, renforcer la structuration technique et financière, et préparer les projets à satisfaire aux exigences des investisseurs et des prêteurs. À terme, l'objectif est de débloquer des capitaux à grande échelle.»

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La gestion du fonds a été confiée à Cygnum Capital, spécialisé dans le financement des infrastructures énergétiques en Afrique. La société sera chargée de constituer un portefeuille de projets viables, d'apporter un appui technique et financier, et de veiller au respect des standards internationaux de qualité.

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