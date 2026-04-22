Ile Maurice: Le pays citée dans l'annulation du voyage du président taïwanais

22 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le président taïwanais, Lai Ching-te, a été contraint de reporter un déplacement officiel en Eswatini (ex-Swaziland) à la suite de la révocation de plusieurs autorisations de survol, selon des informations rapportées par l'Agence France-Presse (AFP). D'après celle-ci, plusieurs pays de la région, dont Maurice, les Seychelles et Madagascar, ont «révoqué de manière inattendue et sans préavis les permis de survol de l'avion affrété». Cette décision a été évoquée par Pan Men-an, secrétaire général de la présidence taïwanaise, lors d'une conférence de presse. «La véritable raison est que les autorités chinoises ont exercé une pression intense, y compris par des moyens de coercition économique», a-t-il affirmé, toujours selon l'AFP.

Ce déplacement devait conduire le chef d'État taïwanais en Eswatini, seul allié diplomatique de Taipei sur le continent africain. Une source nous confirme qu'aucune autorisation n'aurait été accordée par les autorités mauriciennes. Interrogé, un conseiller du Prime Minister's Office (PMO) nous a indiqué qu'en raison «des relations privilégiées que Maurice entretient avec la Chine, l'un de nos pays de peuplement, il ne sera rien fait qui pourrait mettre en danger ces relations sino-mauriciennes».

Cette affaire suscite des réticences parmi les responsables au PMO et les diplomates que nous avons approchés. «On vous promet de revenir vers vous et à en parler à la presse», confie-t-on, à demi-mot...

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