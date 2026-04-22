Ile Maurice: Une culture de cannabis découverte en pleine nature

Une opération menée par la police de Rivière-du-Rempart, le mardi 21 avril, a permis la découverte d'une culture de cannabis dissimulée dans une zone isolée de Plaine-des-Roches. Vers 8 h 45, les policiers, agissant sur la base d'informations jugées crédibles, se sont rendus sur un terrain broussailleux situé à une vingtaine de minutes de marche de la route principale. Sur place, ils ont découvert une plantation clandestine soigneusement aménagée : 15 plants de cannabis cultivés dans des sacs en plastique et des morceaux de bidons découpés.

Dans l'espoir d'interpeller les cultivateurs, les policiers ont discrètement surveillé les lieux pendant un certain temps. Aucune personne ne s'est présentée et le ou les cultivateurs restent, pour l'heure, inconnus.

Au total, les 15 plants, mesurant entre 50 centimètres et deux mètres, ont été déracinés. Transportés par les membres de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Grand-Baie, ils ont été pesés : leur poids brut s'élève à environ 2 kg.

Derrière ce chiffre se dessine une réalité plus sombre, celle d'un trafic qui tente de s'implanter à l'abri des regards, au coeur même de la nature. Des échantillons ont été envoyés au laboratoire médico-légal pour analyse, tandis que les investigations se poursuivent.