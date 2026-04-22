Cameroun: Reprise du procès du journaliste assassiné Martinez Zogo avec l'audition des experts

Alors que l'affaire Martinez Zogo - du nom de l'animateur de la radio Amplitude FM brutalement assassiné en janvier 2023 - entrait ce 21 avril dans la phase de l'audition des experts, les avocats de la défense ont immédiatement sollicité un nouveau renvoi. Le témoin Georges Bell Bitjoka expert en sécurité et protection des informations et des systèmes d'information qui a notamment travaillé sur certains téléphones et permis l'arrestation de plusieurs accusés, n'a pas vraiment pu s'exprimer, car la défense a éxigé d'avoir accès aux différents rapports d'expetise avant son audition.

« Le tribunal commence à entendre les demandes des parties », s'est réjoui maître Calvin Djob, avocat de la famille de Martinez Zogo, après la suspension de l'audience de l'expert, qui a duré moins d'une demi heure, à Yaoundé, au Cameroun. « Le tribunal a répondu de manière positive sous la pression collective des avocats. Pour la suite, nous espérons que le greffe va s'exécuter et qu'on pourra avoir une copie au moins des rapports dont il a été question ».

« Le renvoi est justifié », selon maître Mbugny, initiateur de la demande de ce report d'audience. Pour l'avocat du Lieutenant colonel Justin Danwe (l'un des accusés), il n'est pas normal que l'on interroge un expert sans que les avocats de la défense aient eu accès au rapport d'expertise. « On vous a dit qu'il y a plus de 1 000 pages de rapport d'expertise. Il faudrait bien que nous ayons l'instrument entre les mains pour pouvoir avancer ».

Même s'il ne s'y est pas opposé, Maître Seri Zokou dénonce une « perte de temps ». Pour l'avocat de Maxime Eko Eko, ex-directeur de la Direction générale des renseignements extérieurs (DGRE) et l'un des principaux accusés, les avocats de la défense avaient la possibilité de consulter les rapports au greffe. « Ce sont des choses qui nous interrogent et qui nous poussent à nous demander qui veut vraiment la vérité, alors que nos clients sont en détention. Ce procès traîne trop ».

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Cerlin Belinga, le président du tribunal militaire, a renvoyé l'affaire aux 11 et 12 mai prochains. Ce délai permettra aux parties d'obtenir le rapport d'expertise à leurs frais.