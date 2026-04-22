Algérie: Le pays annonce la création d'une Commission nationale de lutte contre les gangs de quartier

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud a lancé lundi la commission nationale de prévention et de lutte contre les gangs de quartier. Alors que le pays connait une hausse de la violence urbaine ces derniers mois, l'objectif de cette commission sera de mettre en place des stratégies de lutte concrètes et de renforcer la sensibilisation dans les quartiers.

« Cette installation incarne un nouveau départ pour une démarche nationale décisive face à un danger bien réel ». Tels sont les propos du ministre Saïd Sayoud, tenus lors de son allocution au ministère de l'Intérieur. Cette commission, dont le mandat s'étale jusqu'en 2029, aura pour mission principale de coordonner des actions concrètes sur le terrain en adoptant un cadre juridique clair.

Car l'Algérie fait face ces derniers mois à une montée en flèche des actes violents sur son territoire. En 2025, trois jeunes ont été condamnés à quinze ans de prison pour avoir agressé au couteau un sexagénaire du côté d'Aïn Fakroun. En réponse à la montée de la violence, les autorités algériennes ont organisé au mois d'octobre dernier une vaste opération coordonée dans tout le pays.

Hausse de 59% par rapport à 2024

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162 gangs ont été démantelés l'année dernière. Un chiffre en hausse de 59% par rapport à 2024 selon des chiffres publiés récemment par la gendarmerie nationale.

Autre enjeu majeur de cette commission nationale : les réseaux sociaux, lieu de développement de dérives violentes selon le ministre Saïd Sayoud. L'objectif sera donc d'encourager l'usage des réseaux sociaux pour diffuser un discours de sensibilisation et de prévention adapté pour les jeunes.