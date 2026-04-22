Cote d'Ivoire: Les jeunes ont présenté leurs inventions au salon Science fest Africa à Abidjan

À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'est tenu ce 21 avril le Science fest Africa, organisé par la Fondation Maarif de Turquie. Un rendez-vous dédié aux jeunes talents du numérique, venus d'une vingtaine de pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Lycéens pour la plupart, ils y ont présenté leurs prototypes et solutions technologiques. Objectif affiché : susciter des vocations et encourager les carrières scientifiques.

Dans leur stand, Yasmine Coulibaly et ses camarades enchaînent les démonstrations.Toutes, sont élèves au lycée Sainte-Marie de Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Leur projet : un dispositif capable de prendre le relais en cas de coupure de courant et de permettre à l'utilisateur de choisir les appareils à alimenter, comme l'explique Yasmine Coulibaly.

« Pour le moment on a fait un prototype, mais en réalité il se spécialise dans la domotique, c'est-à-dire rendre les Maison intelligentes. On va utiliser une application qu'on a nous même faite qui est pour l'instant une application web où on aura le choix d'appuyer juste un bouton pour activer les appareils qu'on veut ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un peu plus loin, changement d'univers. Cap sur l'agriculture. « Tibascan », c'est le nom de ce projet. Un outil basé sur l'intelligence artificielle, capable de détecter les maladies du cacao ou de l'anacarde, à partir d'une simple photo. À l'origine de ce projet, Cheikh Coulibaly, élève au lycée moderne de San Pedro, en précise le fonctionnement.

« L'agriculteur prend la photo de la cabosse ou de la feuille suspecte et l'image est envoyée à notre système d'intelligence artificielle qui analyse et les résultats sont écrits et en synthèse vocale en français et en langue locale, notamment le dioula ».

Une centaine de projets innovants enregistrés cette année. Des projets, portés par de très jeunes profils et qui séduisent déjà certains professionnels, comme Wilfrid Koffi, professeur de technologie, venu observer ces initiatives. « L'Afrique a un retard sur la technologie qu'elle doit rattraper pousser la jeune génération à avancer vers la technologie serait vraiment super. Ça commence déjà très tôt car les enfants ont les meilleurs idées ».

À la clé pour les lauréats : un atelier de robotique dans leur école et pour chaque membre de l'équipe, une formation entièrement financée pendant un an.