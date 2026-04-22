Ile Maurice: Les jumeaux, orphelins de mère à 14 ans, hospitalisés... leur père lance un appel à la solidarité

Le terrible accident survenu à Grand-Bel-Air, qui a coûté la vie à Alexina Clifford Aristide et à son compagnon, Naden Chelikani, continue de bouleverser leurs proches. Leurs jumeaux - un garçon et une fille âgés de 14 ans - ont survécu au drame, mais blessés physiquement et profondément marqués psychologiquement, leur état nécessite toujours une prise en charge médicale à l'hôpital de Rose-Belle. Leur père lance un appel à la solidarité. Par ailleurs, un autre fils d'Alexina Clifford Aristide, 37 ans, souffrant d'une fracture du crâne, est admis à l'unité des soins attentifs dans le même hôpital.

L'adolescente souffrant de graves fractures aux mains et aux pieds aurait dû subir une intervention chirurgicale hier après-midi. Les médecins suivent de près son évolution et souhaitent stabiliser ses blessures afin de favoriser la rééducation. L'adolescente devra probablement rester hospitalisée encore plusieurs jours, dépendant de sa récupération.

Son frère reste, lui aussi, sous observation médicale. Il a subi un violent choc à la tête et présente des difficultés à ouvrir un oeil, ce qui inquiète l'équipe médicale. Les médecins attendent l'évolution de son état pour décider s'il devrait subir une intervention chirurgicale. Pour l'heure, il demeure sous surveillance étroite afin d'écarter toute complication neurologique.

Leur père, Mava Jean Shirley, vit des moments très difficiles. «Les enfants vivaient principalement avec leur mère, qui subvenait à leurs besoins quotidiens. Désormais, il se retrouve seul à devoir assumer leur prise en charge, dans un contexte financier compliqué. Employé comme gardien de sécurité, il explique que ses moyens restent limités face aux dépenses médicales et besoins immédiats des adolescents», confie-t-il.

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Il se dit prêt à prendre ses enfants en charge, «mais ce n'est pas facile financièrement. Je fais un appel à la population pour me venir en aide pendant leur hospitalisation», confie-t-il avec émotion. Il précise que les besoins sont nombreux, notamment en couches, produits de première nécessité et produits laitiers, le temps que les enfants retrouvent progressivement leur autonomie. Il a également contacté la direction de l'école des jumeaux et informé le recteur que les enfants ne pourront pas reprendre les cours jusqu'à l'amélioration de leur état de santé.

Selon lui, la réaction de l'école a été très positive. La direction prévoit d'organiser la visite de certains camarades de classe afin de soutenir moralement les deux adolescents. «Le principal a été très collaboratif. Il souhaite que leurs amis viennent leur rendre visite pour qu'ils sentent l'appui de leurs camarades et du personnel de l'école», explique-t-il. Une initiative qui pourrait aider les deux jeunes à surmonter ce traumatisme et à garder le lien avec leur environnement scolaire.

Par ailleurs, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille devrait dépêcher un psychologue afin d'accompagner les jumeaux dans cette épreuve particulièrement difficile. La perte brutale de leur mère, combinée aux blessures physiques, représente un choc émotionnel important nécessitant un suivi spécialisé. Toute personne souhaitant apporter une aide financière ou matérielle peut contacter Mava Jean Shirley au 5774 8820.

La famille espère pouvoir compter sur la solidarité du public pour aider les deux adolescents à traverser cette période douloureuse et à entamer leur reconstruction.