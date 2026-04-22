Ile Maurice: Cyclisme - La 3e de Matombé, 4 sur 4 pour le Faucon Flacq SC-KFC

Suivant les consignes données par l'entraineur national, Vincent Graczyk, les sélectionnés pour le Tour du Bénin (26 avril-3 mai) ont imprimé un rythme soutenu à la Maxiclean Cup dès le départ. Quatre tours d'un circuit de 24 km étaient à parcourir et au bout du compte, c'est encore Hanson Matombé qui s'est distingué, signant son troisième succès de la saison. Il permet, de ce fait, à son club, le Faucon Flacq SC-KFC, de maintenir son invincibilité en quatre courses disputées cette saison.

Apres les deux premiers tours, un groupe de cinq hommes prit la poudre d'escampette. On y retrouvait Noah Ong Tone, Thomas Harel, Jahmie Louis, Samuel Dupuy, Adrien Toulet et le triathlète autrichien Samuel Kunz, ami de Toulet de passage chez nous. Ils prirent une trentaine de seconde d'avance mais derrière, le peloton continua à rouler fort derrière. L'écart restera en deca de la minute jusqu'à la jonction à la fin du troisième tour.

C'est à ce moment que Matombé plaça une banderille et fut suivi de Jeremy Raboude. Le duo se démarqua du peloton avant d'être rejoint après la montée de Plessis par un autre duo : Thomas Harel et Toréa Célestin. Les quatre coureurs allaient bien s'entendre mais les poursuivants ne se laissaient pas totalement décrochés.

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Ensuite, alors que la jonction semblait imminente, Steward Pharmasse faussa compagnie au groupe de poursuivants pour aller rejoindre les quatre hommes de tête. L'écart était d'une dizaine de secondes alors que la ligne d'arrivée approchait. Harel qui était pris de crampes lança, tout de même, le sprint pour son coéquipier Matombé qui déploya la meilleure pointe de vitesse pour devancer Célestin et Pharmasse sur la ligne d'arrivée.

Pour le Flacquois, cette troisième victoire en quatre sorties confirme son excellente forme du moment. Une forme qui lui sera définitivement bénéfique dans quelques jours au Bénin !

Résultats

Open 2, 3, U19 (96 km)

1.Hanson Matombé (FFSC-KFC) 2h17 :02 ; 2. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) m.t ; 3. Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 2h17:04; 4. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) m.t; 5. Thomas Harel (FFSC-KFC) m.t; 6. Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) m.t; 7. Jeremy Marot (VCJCC-Palco) m.t; 8. Adrien Toulet (VCJCC-Palco) m.t; 9. Jahmie Louis (FFSC-KFC) 2h17 :54 ; 10. Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation) 2h17:58

Open 2 (96 km)

1.Hanson Matombé (FFSC-KFC) 2h17 :02 ; 2. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) m.t ; 3. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) 2h17:04

Open 3 (96 km)

1.Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 2h17:04; 2. Adrien Toulet (VCJCC-Palco) m.t

U19 (96 km)

1.Thomas Harel (FFSC-KFC) 2h17:04; 2. Jahmie Louis (FFSC-KFC) 2h17:54; 3. Henri Rouillard (FFSC-KFC) 2h22:29

Master 2-3 (72 km)

1.Mike Chong Chin (FFSC-KFC) 1h56:30; 2. Lindsay Gourdin (VCJCC-Palco) 1h57:21; 3. Cédric Bathfield (FFSC-KFC) 1h57:46

Master 1 (72 km)

1.Cédric Passée (VCJCC-Palco) 1h57:21; 2. Yannick Moratorio (VPCC) m.t; 3. Kersley Aza (VCJCC-Palco) 1h57:46

U17 (72 km)1.Enzo Lemaire (BRSC) 1h57:21 ; 2. Remi Mariette (FFSC-KFC) m.t ; 3. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) m.t

Access (72 km)

1.Emilien Modeliar (VCP-Terra Foundation) 1h57:21; 2. David Sookun (VCJCC-Palco) m.t ; 3. Thierry David (VCJCC-Palco) 1h57:46

Féminines plus de 17 ans (72 km)

1.Raphaëlle Lamusse (Moka Rangers SC-ENL) 1h57 :46 ; 2. Estrella Nizelin (AC Constance) 2h28:10

U15 (24 km)

1.Nigel Athien (AC OLA) 41:56 ; 2. Esteban Bucktorah (AC OLA) 43:20; 3. Enric Bathfield (FFSC-KFC) 43:24

U17 débutants (24 km)

1.Enzo Passée (VCJCC-Palco) 43:40 ; 2. Jahdel Fanchin (AC Constance) 43:54 ; 3. Darren Beguinot (VCJCC-Palco) 44:08

Féminine moins de 17 ans (24 km)

1.Delphie Brochier (FFSC-KFC) 43 :54