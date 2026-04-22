Ile Maurice: Salaires - Des statistiques rassurantes mais des portefeuilles vides

À l'approche du 1eᣴ mai, la question salariale revient avec une régularité presque mécanique. Mais derrière ce rituel social, une tension plus profonde s'installe : celle d'un décalage croissant entre les revenus et le coût réel de la vie. À Maurice, cette fracture ne se limite plus aux bas salaires. Elle traverse désormais l'ensemble de l'échelle sociale, révélant une recomposition silencieuse des équilibres économiques.

Pour les salariés au revenu minimum ou légèrement supérieur, la difficulté n'est plus conjoncturelle, elle est devenue structurelle. La succession des hausses de prix, notamment après la crise énergétique, a profondément modifié les conditions de vie.

Un couple actif avec deux enfants, cumulant un revenu d'un peu plus de Rs 35 000, se retrouve aujourd'hui dans une situation de tension permanente. Loyer, alimentation, transport, électricité, scolarité... chaque poste de dépense a augmenté, souvent plus vite que les revenus. Le résultat est sans appel : une large part du salaire disparaît dès les premiers jours du mois.

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Cette réalité concerne une masse critique de travailleurs. Plus de 275 000 salariés vivent avec moins de Rs 25 000 mensuels. Pour eux, l'ajustement salarial, même lorsqu'il existe, ne compense plus l'érosion du pouvoir d'achat. Le travail ne garantit plus systématiquement une sécurité économique minimale - un basculement significatif dans une économie longtemps perçue comme relativement protectrice.

Mais la pression ne s'arrête pas aux bas revenus. Elle remonte progressivement vers la classe moyenne, qui apparaît aussi comme un segment exposé aux préoccupations quotidiennes du coût de la vie.

Avec des revenus autour de Rs 50 000, ces ménages ne sont, au sens statistique, ni pauvres ni véritablement à l'abri. Ils supportent la fiscalité, financent l'éducation et le logement, tout en absorbant de plein fouet la hausse du coût de la vie. Contrairement aux catégories les plus modestes, ils bénéficient peu des mécanismes de soutien. Et face aux plus aisés, ils ne disposent pas de marges d'ajustement.

Cette situation crée un effet de «compression sociale». Plus de 380 000 actifs se trouvent dans cette zone intermédiaire, où le sentiment de déclassement progresse. Vivre avec Rs 50 000 aujourd'hui, ce n'est plus synonyme de confort, mais d'arbitrages constants.

Les données du Household Budget Survey 2023 confirment cette pression. Les dépenses mensuelles ont augmenté de 45 % entre 2017 et 2023, atteignant Rs 41 850. Même corrigée de l'inflation, la hausse reste significative. Ce décalage entre revenus et dépenses alimente une perception persistante d'appauvrissement relatif.

Inégalités moindres, malaise persistant

Sur le plan macroéconomique, le tableau est pourtant moins sombre. Le rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2025 met en évidence une amélioration du coefficient de Gini (indicateur statistique mesurant le niveau d'inégalité de revenu, de salaire ou de richesse au sein d'une population), passé de 40 à 37 entre 2017 et 2023. Cette évolution traduit une réduction mesurée des inégalités. De même, le taux de pauvreté relative a reculé à 8,4 %. Maurice a par ailleurs éliminé l'extrême pauvreté selon les standards internationaux.

Mais ces avancées statistiques ne suffisent pas à dissiper le malaise. D'abord parce qu'elles reposent largement sur les transferts sociaux, qui représentent plus de 60 % des revenus des ménages les plus modestes. Ensuite, parce que certaines catégories restent particulièrement vulnérables, notamment les enfants.

Surtout, ces indicateurs ne capturent pas pleinement la perception des ménages. Le sentiment d'injustice salariale reste alimenté par les écarts de revenus, notamment entre les niveaux les plus bas et les plus élevés, dans le public comme dans le privé.

Dans les grandes entreprises, les écarts peuvent atteindre un ratio de 1 à 10, voire davantage. Même si ces différences s'expliquent en partie par les responsabilités et les compétences, elles nourrissent un discours social de plus en plus critique.

Le train de l'état : Moins un levier qu'un symbole

Dans ce contexte, les rémunérations au sommet de l'État sont régulièrement pointées du doigt. Pourtant, leur impact réel sur les finances publiques reste limité. À titre d'exemple, le package annuel d'environ Rs 3,4 millions du Premier ministre se situe à un niveau comparable à celui de certains hauts cadres supérieurs du secteur privé. Réduire ces rémunérations aurait un effet essentiellement symbolique, sans apporter de solution structurelle aux déséquilibres économiques.

Le véritable enjeu se situe ailleurs, dans l'efficacité de la dépense publique. Chaque année, les rapports d'audit mettent en évidence des dysfonctionnements et des gaspillages représentant des montants bien plus significatifs. C'est sur ce terrain que se joue la crédibilité de l'action publique.

Les récentes évolutions salariales dans la fonction publique, notamment à travers les recommandations du PRB 2026, ont contribué à réduire les écarts entre les bas et les hauts salaires. Le ratio, historiquement plus élevé, s'est resserré. Cette compression répond à une logique d'équité. Elle permet de soutenir les revenus les plus modestes dans un contexte inflationniste. Mais elle soulève aussi une question essentielle : celle des incitations.

Un resserrement excessif des écarts peut affaiblir l'attractivité des postes à responsabilité, compliquer la rétention des talents et, à terme, peser sur la performance globale. À l'inverse, des écarts trop importants alimentent les tensions sociales. Toute la difficulté réside dans cet arbitrage. Il ne s'agit pas seulement de redistribuer, mais de maintenir un équilibre entre justice sociale et efficacité économique.

Le défi de la productivité

Derrière la question salariale se cache un enjeu plus fondamental, celui de la productivité. Dans une économie aux ressources limitées, la capacité à augmenter durablement les salaires dépend directement de la création de valeur.

Or, à Maurice, cette dynamique reste contrainte. La croissance, bien que positive, ne suffit pas toujours à soutenir une hausse significative des revenus réels. Dans ce contexte, les ajustements salariaux reposent souvent sur des arbitrages budgétaires ou des mécanismes de redistribution, plutôt que sur des gains de productivité. C'est là que réside une fragilité structurelle. Une politique salariale déconnectée des performances économiques risque, à terme, de devenir insoutenable.

Au final, la réalité salariale mauricienne ne peut être lue à travers un seul prisme. Elle est le produit d'interactions complexes entre inflation, redistribution, structure des revenus et performance économique. Les indicateurs montrent des progrès réels en matière de réduction des inégalités. Mais ces avancées coexistent avec une pression accrue sur les ménages et un sentiment diffus de perte de pouvoir d'achat.

Entre le salaire minimum et les revenus au sommet de l'État, ce n'est pas seulement l'écart qui pose question, mais la cohérence d'ensemble du système. Car au-delà des chiffres, c'est la capacité du travail à garantir une vie décente qui est en jeu.

Du coup, la question salariale dépasse le cadre des revendications traditionnelles. Elle renvoie à un défi plus large : celui de repenser le modèle économique pour qu'il produise non seulement de la croissance, mais aussi une prospérité réellement partagée.