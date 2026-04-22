Ile Maurice: Une gardienne de prison agressée lors d'une fouille à Beau-Bassin

Une opération de fouille de routine a dégénéré en incident violent, mardi matin, à la prison des femmes de Beau-Bassin. Une gardienne de prison a été blessée et contrainte de recevoir des soins tandis qu'une détenue a été identifiée comme l'auteure de l'agression.

Une intervention de routine a viré à l'agression, mardi, le 21 avril, au sein de la prison des femmes à Beau-Bassin. Vers 9 h 45, une Women Lead Prison Officer, âgée de 44 ans, était en service lorsqu'elle participait à une fouille de détenues dans l'ancienne unité dédiée aux mères, sous la supervision d'une Woman Assistant Surintendant of Prison.

La situation est brusquement devenue tendue lorsque certaines détenues ont manifesté leur mécontentement par rapport à la fouille. L'atmosphère s'est rapidement détériorée, donnant lieu à un accès de violence. Au cours de l'incident, une détenue en détention provisoire s'en est prise à la gardienne de prison, la frappant avec une chaise en plastique.

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Sous la violence des coups, la gardienne de prison a été blessée au niveau du front et du nez, saignant abondamment. Elle a dû être conduite à l'hôpital Victoria, Candos, où elle a reçu des soins. Elle a été mise en arrêt de travail de cinq jours.

Des membres du personnel pénitentiaire présents ont été témoins de la scène. La détenue incriminée, déjà en détention provisoire pour des affaires de vol et d'extorsion, demeure en cellule, sa date de libération n'étant pas encore connue.

Une enquête a été initiée afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accès de violence en milieu carcéral.