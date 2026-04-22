Ile Maurice: Distribution des nouvelles cartes dans les bureaux de poste

Depuis le 17 avril, les bénéficiaires de la pension de vieillesse sont progressivement appelés dans les bureaux de poste à travers l'île pour le renouvellement de leur carte. L'opération, qui se poursuivra jusqu'au lundi 27 avril, concerne uniquement ceux qui perçoivent leur pension via ce mode de paiement.

Sur place, les bénéficiaires doivent se présenter munis de leur carte d'identité nationale pour obtenir la nouvelle carte. Dans le cas d'une collecte par procuration, la personne mandatée doit obligatoirement présenter sa propre carte d'identité ainsi que celle du bénéficiaire.

La distribution est organisée selon un calendrier établi par ordre alphabétique afin d'échelonner les passages. Les noms commençant par N, O et P sont concernés le jeudi 23 avril, ceux de Q et R le vendredi 24 avril, la lettre S le samedi 25 avril tandis que les bénéficiaires dont les noms débutent par T à Z sont attendus le lundi 27 avril.

La nouvelle carte de pension sera valide pour une durée de deux ans, soit d'avril 2026 à mars 2028.