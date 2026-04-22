Ile Maurice: La mère et la soeur du détenu Tavish Ausmann interpellées

Une tentative d'introduction de substances suspectes à l'Eastern High Security Prison de Melrose a été déjouée le lundi 20 avril 2026, lors d'un contrôle de sécurité de routine qui a rapidement mis au jour un stratagème bien dissimulé autour du détenu Tavish Ausmann.

Vers 10h25, à la Full Body and X-Ray Room, le gardien de prison en présence du Principal Prison Officer, procède à la vérification d'objets apportés par des visiteuses. Quatre piles de la marque Varta retiennent l'attention.

Une inspection approfondie permettra de découvrir que trois d'entre elles contenaient une quantité importante de poudre blanche mêlée à des fragments de pierre et suspectée d'être une drogue dangereuse, ainsi que quatre cartes mémoire de 16 GB de la marque Hiksemi et deux cartes SIM des réseaux Emtel et MyT.

Ces objets avaient été introduits par la mère, âgée de 46 ans, et la soeur, âgée de 22 ans, du détenu, toutes deux domiciliées à Bon-Accueil. Elles étaient venues rendre visite à Tavish Ausmann, incarcéré dans cette prison de haute sécurité. Les pièces à conviction ont été remises à l'ADSU, qui a ouvert une enquête pour tentative d'introduction de drogue avec circonstances aggravantes.

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Une perquisition effectuée à leur domicile n'a révélé aucun autre élément compromettant. Toutefois, sur ordre de l'ASP Ghoorun, les deux femmes ont été placées en détention au poste de police de Vacoas. Elles ont comparu en cour, hier, pour «attempt to deliver dangerous drugs with aggravating circumstances».

L'affaire est aggravante en raison du passé criminel du détenu Ausmann condamné à 35 ans de prison en 2022 pour un double meurtre commis en 2016 à Camp-de-Masque- Pavé, alors qu'il était âgé de 17 ans. Reconnu coupable en Cour d'assises, il avait admis avoir poignardé Anshika Rughoobin, connue sous le nom de Yeshna, âgée de 13 ans, et la grand-mère de celle-ci, Fatima Bibi Rughoobin, 54 ans, après que la jeune fille a refusé d'entretenir une relation avec lui. Il avait également agressé le frère de l'adolescente. Ce dernier avait simulé sa mort pour que le meurtrier l'épargne.

La découverte de cartes SIM et de supports de stockage, en plus de la substance suspecte, soulève désormais de sérieuses interrogations quant à d'éventuelles communications ou activités illicites organisées depuis l'intérieur de la prison. L'enquête se poursuit afin de déterminer la nature exacte de la substance saisie et d'identifier d'éventuels autres complices dans cette tentative d'introduction de drogue en milieu carcéral.