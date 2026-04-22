Ile Maurice: Le métro londonien perturbé par une grève de plusieurs jours

La grève "impacte l'ensemble du réseau", indique Transport for London (TfL) sur son site internet. Aucun métro n'est attendu sur les lignes Piccadilly et Circle, tandis que certaines stations sur d'autres lignes restent également non desservies.

Les arrêts de travail ont débuté mardi après-midi et se sont poursuivis mercredi matin. Ils doivent également reprendre jeudi à partir de la fin de matinée, puis vendredi jusqu'en début d'après-midi.

Sous le soleil printanier, des milliers de Londoniens ont dû traverser à pied les ponts au-dessus de la Tamise mercredi matin pour rejoindre leur lieu de travail.

La ligne Elizabeth, inaugurée en 2022 et partiellement automatisée, fonctionne normalement et permet notamment l'accès à l'aéroport de Heathrow.

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Les grévistes protestent contre "toute une série de changements dans leurs conditions de travail", selon Jared Wood, du syndicat national RMT (Rail, Maritime and Transport), à l'origine de l'appel à la grève.

Ils s'opposent notamment au projet de TfL visant à instaurer une semaine de quatre jours. "Chacun continuera à effectuer le même nombre d'heures de conduite qu'actuellement. Ces heures seront condensées sur quatre jours", déplore-t-il.

De son côté, Claire Mann, directrice des opérations de TfL, affirme que ces changements seraient "facultatifs" et que les employés souhaitant conserver une semaine de cinq jours pourraient le faire.

Le RMT prévoit déjà quatre nouvelles grèves de 24 heures en mai et en juin.