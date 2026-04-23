Afrique: Coopération bilatérale - Le Burkina et le Burundi rechauffent leurs relations

Suite à la visite du Président de la République du Burundi au Burkina Faso, les deux pays s'engagent à donner un nouvel élan et plus de contenu à leurs relations d'amitié et de coopération.

C'est à ce titre que l'ambassadeur du Burundi, Edouard Nduwimana a été reçu en audience, le mardi 21 avril 2026, par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le suivi des recommandations issues des entretiens entre les chefs d'Etat burkinabè et burundais, relatives à la relance de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur burundais a indiqué à sa sortie d'audience que son entretien avec le chef de la diplomatie burkinabè a permis de passer en revue plusieurs projets d'accords en cours, en vue d'accélérer leur signature et leur mise en oeuvre.

Ces projets concernent plusieurs secteurs de coopération, allant de l'enseignement supérieur à la formation professionnelle, en passant par le commerce, le transport, l'exemption de visa et la création de cadres de partage d'expériences entre les jeunes des deux pays.

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Dans la pratique, l'ambassadeur burundais et le ministre Traoré ont convenu de l'organisation dans les meilleurs délais de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi, parallèlement avec un forum d'affaires entre les opérateurs économiques burkinabè et burundais. Côté burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré a dit toute sa disponibilité avec ses équipes techniques, pour oeuvrer à renforcer le cadre juridique et formel de cette coopération qui annonce de belles perspectives au profit des peuples burkinabè et burundais.