Sénégal: Transport routier - Vers un consensus historique sur la réglementation des VTC

23 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mouhamed DIENE

Le Ministère des Transports Terrestres et Aériens a franchi aujourd'hui une étape décisive dans la régulation du secteur des transports. Sous la présidence d'Ababacar Fall, Directeur Général des Transports Routiers, un atelier de partage a réuni transporteurs traditionnels et acteurs du numérique pour finaliser le projet de décret encadrant les Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC).

Longtemps marquées par des tensions, les relations entre taxis conventionnels et plateformes de VTC semblent aujourd'hui s'apaiser. Lors d'une réunion de concertation, le Directeur général des transports routiers a salué une démarche inclusive destinée à concilier innovation numérique et protection des transporteurs traditionnels. « Nous avons passé en revue le projet et nous sommes satisfaits. L'essentiel des préoccupations des acteurs a été pris en compte », a indiqué Ababacar Fall.

La réforme distingue désormais clairement les rôles : Le taxi reste l'opérateur qui assure le transport, Le VTC est reconnu comme un intermédiaire numérique reliant chauffeur et client. Cette précision met fin au flou juridique qui entourait jusque-là l'activité des plateformes.

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Le futur décret repose sur trois axes : la Sécurité des passagers et des conducteurs, l'Équité entre taxis et plateformes et l'Innovation pour soutenir l'économie numérique. Les représentants des taxis saluent cette nouvelle approche. Maudou Seck, président de la coopérative Taxis Responsables, estime que l'implication des professionnels dans la rédaction du texte a permis de lever les principaux blocages. Avec ce projet de décret, le Sénégal veut moderniser durablement le transport urbain tout en apaisant les tensions entre acteurs du secteur.

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