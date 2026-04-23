Sénégal: SEED Academy à Kanel pour détecter de jeunes talents en basketball

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kanel — Une délégation de SEED Académie, un centre de formation de basketball basé à Thiès, a séjourné du dimanche au mercredi, à Kanel (Matam, nord) en vue de détecter de jeunes basketteurs évoluant notamment au sein de Kanel Basket Club (KBC).

La délégation a rencontré les autorités administratives et locales et tenu une séance de travail et d'entraînement, a précisé le président de KBC, Moudo Dème. "La délégation de SEED Academy est arrivée à Kanel, dans la région de Matam, dimanche soir avant dé démarrer, lundi des activités liées à la détection de jeunes joueurs et rencontrer les autorités administratives et locales", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

La délégation composée du directeur technique de l'académie fondée par Amadou Galo Fall et du représentant du centre de formation dans la zone nord s'est aussi rendue à la mairie de la ville et au Conseil départemental. Les membres de SEED Academy, accueillis par le président de Kanel Basket club, Moudo Dème, ont tenu deux séances d'entraînement avec les joueurs locaux sur le terrain de basket du stade municipal.

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Les deux séances ont porté sur les techniques de défense et d'attaque, selon M. Dème, qui ajoute que l'objectif était surtout de "rencontrer les acteurs de la discipline au niveau local". "Une délégation de Kanel Basket Club se rendra à son tour à Thiès durant le mois de juin pour une visite des installations de SEED Academy", a informé Moudo Dème.

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