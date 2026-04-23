Sénégal: Coupe de la Ligue - Teungueth FC et Diambars complètent le tableau des demi-finales

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes Teungueth FC (TFC) et Diambars ont rejoint mercredi SONACOS et Douanes en demi-finale de la Coupe de la Ligue, éliminant respectivement Génération Foot et le Stade de Mbour en quart de finale.

En quart de finale, TFC a éliminé, 2-0, Génération foot dans le derby du département de Rufisque. Les académiciens de Diambars ont sorti, 1-0, le Stade de Mbour dans le derby de la petite Côte. La semaine dernière, SONACOS et Douanes avaient validé leur qualification dans le dernier carré. La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 17 mai 2026. La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque équipe ayant toutefois la possibilité d'aligner trois joueurs seniors.

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