Sénégal: L'avancement des travaux de drainage des eaux pluviales à Touba est jugé 'peu satisfaisant', selon le préfet de Mbacké

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann, s'est dit "un peu satisfait" de l'état d'avancement des travaux complémentaires de drainage des eaux pluviales de Touba, près de cinq mois après leur lancement.

En visite de terrain, ce mercredi, pour constater l'évolution du chantier, le préfet a indiqué que, sur les huit kilomètres prévus, 1,457 kilomètre a déjà été réalisé. Il a annoncé que l'entreprise en charge des travaux prévoit de monter en puissance dans les prochains jours, avec la mobilisation de huit équipes, afin de boucler le chantier d'ici au mois d'août. Selon lui, ces travaux consistent à mettre en place un système de drainage gravitaire des eaux pluviales dans la commune de Touba-Mosquée, précisant que le système de pompage utilisé jusque-là a montré ses limites.

Pour la mise en oeuvre de ce projet, l'État a mobilisé une enveloppe de 15 milliards de francs CFA, dans le but de soulager les populations, a rappelé le préfet. S'agissant du paiement des impenses, Khadim Hann a assuré que la commission chargée du recensement et de l'évaluation est déjà mise en place. Elle devrait démarrer ses travaux la semaine prochaine, notamment au niveau du site de Nguiranène et des quartiers annexes où sera réalisé le bassin de rétention, a-t-il assuré.

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Ce projet vise à renforcer la résilience des populations de Touba grâce à un système de drainage gravitaire orienté vers la vallée du Sine, permettant une meilleure gestion et une valorisation des eaux pluviales. Il intègre également des solutions fondées sur la nature et promeut l'économie circulaire, avec un impact attendu sur les conditions de vie des populations. Les quartiers de Guédé, Darou Minane, Keur Niang, Nguiranène, Mame Diarra, Gouye Ziar, Kawsara Fall, Féto et Firda sont concernés par ces aménagements.

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