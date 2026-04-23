Ethiopie: Le pays et la France renforcent leur partenariat stratégique

22 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État des affaires étrangères, Berhanu Tsegaye a reçu Alexis Lamek, ambassadeur de France en Éthiopie, dans ses bureaux.

Le ministre d'État a déclaré que leurs discussions ont été fructueuses et portaient sur le renforcement de notre coopération de longue date et la promotion de nos priorités stratégiques communes d'intérêt mutuel.

La réunion a été marquée par des discussions fructueuses visant à renforcer la coopération de longue date entre l'Éthiopie et la France, tout en faisant progresser les priorités stratégiques communes d'intérêt mutuel.

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