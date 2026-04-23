L'entrepreneuriat féminin s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de croissance inclusive en Afrique. Dans cette dynamique, la Tunisie accueillera, du 1er au 3 juillet 2026 à Tunis, la 7e édition de la Foire commerciale et Conférence d'affaires des femmes entrepreneures du Comesa (CTF7), un rendez-vous continental destiné à renforcer la place des femmes dans les échanges économiques et les chaînes de valeur régionales.

La Tunisie accueillera la 7e édition de la Foire commerciale et Conférence d'affaires des femmes entrepreneures de la région Comesa (CTF7). Cet événement économique d'envergure constitue un rendez-vous majeur dédié à l'accélération du commerce, de l'investissement et de l'intégration régionale à l'échelle du continent africain.

Il marque un moment important, à la fois pour l'Afrique orientale et australe et pour la Tunisie. Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa) et la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du Comesa (Comfwb) ont confié à la Tunisie l'organisation de cette 7e édition, prévue en juillet 2026 à l'Utica, à Tunis.

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Le CTF7 s'impose comme un événement phare réunissant des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions, des décideurs politiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers issus de l'ensemble de la région Comesa et au-delà. L'objectif est de favoriser les connexions d'investissement et encourager la mise en place de partenariats durables au service de l'intégration régionale africaine.

La Présidente du Comfwb, Fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du Comesa, a souligné qu'à l'occasion de la 7e édition du «Comfwb Regional Trade Fair & Business Conference», prévue à Tunis du 1er au 3 juillet 2026, la Fédération n'a cessé de défendre un message central : l'intégration économique régionale en Afrique ne pourra pleinement se concrétiser sans une participation effective et équitable des femmes entrepreneures, commerçantes et productrices.

Cette 7e édition marque un tournant décisif. Elle accueille la «Comesa Week» pour la première fois en Afrique du Nord, dans une Tunisie portée par une ambition renouvelée. C'est un signal fort : le marché africain se construit depuis tous les horizons, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest.

Le numérique constitue aujourd'hui une frontière stratégique que nous devons franchir ensemble. Le thème «Digital Pathway to Harnessing the Afcfta» dépasse le cadre d'un slogan : il s'agit d'une véritable feuille de route. Grâce aux outils digitaux, les femmes entrepreneures, y compris en zones rurales au Kenya, en Éthiopie, à Madagascar ou en Égypte, pourront accéder à de nouveaux marchés, de Tunis à Nairobi, jusqu'à Lagos.

De son côté Mme Leila Belkhiria Jaber, Vice-présidente du «Comfwb» et Présidente de la «Cnfce Chapter Comfwb» Tunisie, a déclaré que la Tunisie est honorée de la confiance que lui a accordée la «Comfwb» pour accueillir cet événement continental majeur. Cette édition s'inscrit dans une dynamique historique, celle de la «Comesa Week 2026», organisée en juillet dans notre capitale. Elle reflète la reconnaissance du rôle stratégique de notre pays dans l'intégration régionale africaine, ainsi que l'engagement de nos femmes entrepreneures à bâtir un avenir commun prospère.