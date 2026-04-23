Afrique Centrale: Balance des paiements 2026 - La collecte des données lancée

La direction nationale de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) a lancé, le 21 avril à Brazzaville, l'opération de collecte des données dans la perspective de l'élaboration des balances des paiements trimestriels au titre de l'année 2026.

La collecte des données a été lancée par le directeur national de la BEAC, Serge Dino Daniel Ngassakys. Une cinquantaine de techniciens venue de diverses administrations publiques, des établissements financiers et des entreprises, acteurs majeurs dans la collecte des données statistiques du secteur extérieur, participe à l'opération.

Pendant quelques jours, ces techniciens vont collecter, secteur par secteur, produit par produit, toutes les données statistiques sur l'exportation des produits congolais sur le marché international, afin d'élaborer une meilleure balance des paiements.

Cela sous-entend un état statistique où sont résumées les transactions entre résidents et non-résidents pendant une période donnée. La balance des paiements, d'après Sylvie Loubaki Mansiamina, cheffe de service statistiques monétaires, financières et extérieures à la direction nationale de la BEAC qui a animé un exposé, comprend le compte des biens et services, le compte du revenu primaire, le compte du revenu secondaire et les comptes capital et financier.

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Pour le directeur national de la BEAC, la balance des paiements est un central d'analyse et de pilotage de l'économie. Elle permet, a-t-il renchéri, aux pouvoirs publics de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques économiques adaptées, aux institutions de mieux apprécier les équilibres extérieurs, et aux investisseurs d'orienter leurs décisions.

Saluant les 98% de taux de collecte réalisé en 2024, Serge Dino Daniel Ngassakys a souligné que la qualité des données produites conditionne la crédibilité économique du Congo vis-à-vis des partenaires techniques et financiers internationaux tels que le Fonds monétaire international.

« Au titre de la BDP 2024, nous avons enregistré un taux de collecte de 98% sur un échantillon de 136 déclarants. Ce qui a permis de produire et de valider la balance des paiements dans de bonnes conditions. Ce résultat témoigne la qualité de la collaboration entre différentes parties prenantes. Toutefois, les performances enregistrées pour l'année 2025 appellent à la vigilance. Le niveau de collecte qui s'élève pour l'heure à 41,81% doit nous interpeller collectivement », a conclu le directeur national de la BEAC.