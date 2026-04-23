Addis-Abeba — La République tchèque affiche sa volonté d'approfondir ses relations économiques avec l'Éthiopie, alors que les opportunités de collaboration dans les domaines du commerce et de l'investissement se multiplient entre les deux pays.

Intervenant lors du Forum d'affaires éthio-tchèque organisé à Addis-Abeba, le secrétaire d'État au ministère tchèque des Affaires étrangères, Radek Rubeš, a souligné le fort potentiel du marché éthiopien pour les entreprises tchèques, décrivant le pays comme un partenaire stratégique de plus en plus important en Afrique.

Il a indiqué que ce forum constituait un cadre concret pour favoriser les échanges entre opérateurs économiques et explorer de nouvelles perspectives de coopération commerciale.

Selon lui, les relations bilatérales connaissent une dynamique positive, s'étendant au-delà du champ économique pour inclure les dimensions politique et multilatérale.

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Radek Rubeš a également mis en avant la présence déjà établie d'entreprises tchèques dans plusieurs secteurs clés en Éthiopie, notamment l'eau et l'assainissement, l'irrigation, la gestion des déchets, les transports, la santé et la défense.

Il a insisté sur la nécessité de consolider un climat de confiance et de stabilité afin de stimuler les investissements et de soutenir le développement du secteur privé dans les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur Yohannes Fanta, directeur général de la diplomatie économique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a qualifié ce forum de symbole des relations historiques entre les deux nations.

Il a souligné que les échanges commerciaux actuels restent en deçà de leur potentiel, appelant à exploiter davantage les opportunités existantes.

Évoquant les réformes économiques en cours en Éthiopie, il a mis en avant les mesures visant à attirer les investisseurs étrangers, notamment des incitations fiscales et des facilités à l'importation.

Les secteurs prioritaires incluent l'agriculture, le textile, l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les partenariats public-privé.

Il a enfin encouragé les participants à renforcer les liens d'affaires et à développer des partenariats durables pour dynamiser la coopération économique entre les deux pays.