Ethiopie: Le pays sécurise un appui américain de poids pour le futur aéroport international de Bishoftu

Addis-Abeba — L'Éthiopie a réussi à mobiliser un soutien conséquent auprès d'institutions publiques américaines, d'organismes financiers de premier plan et de grands acteurs industriels en faveur de son projet d'aéroport international de Bishoftu, considéré comme un projet phare.

Cette avancée constitue une étape décisive dans la concrétisation de l'un des plus ambitieux projets aéroportuaires du continent africain.

Ce soutien a été confirmé à l'issue d'une mission de promotion financière organisée à Washington, selon le ministère des Finances, qui y voit un signe de la confiance accrue de la communauté internationale dans les perspectives économiques du pays, soutenues par des réformes structurelles.

Des responsables américains de haut niveau ont salué les efforts de l'Éthiopie pour favoriser une économie davantage axée sur le secteur privé, mettant en avant l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et les perspectives de croissance encourageantes.

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Le projet d'aéroport de Bishoftu est présenté comme un investissement solide et à fort impact, susceptible de transformer la connectivité du continent, de stimuler le commerce et de renforcer le rôle de l'Éthiopie comme hub stratégique de l'aviation et de la logistique à l'échelle mondiale.

Il incarne également un partenariat économique majeur entre l'Éthiopie et les États-Unis, visant à générer des bénéfices mutuels et à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises et aux institutions financières américaines.

Selon les autorités, cette initiative reflète une convergence d'intérêts stratégiques et devrait servir de pilier à une coopération économique élargie entre les deux pays.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné que ce projet constitue une priorité nationale à portée internationale, destinée à stimuler les échanges et les investissements.

De son côté, le directeur général d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tassew, a mis en avant l'importance de ce projet pour répondre à la croissance de la demande en transport aérien.

La Banque africaine de développement a également insisté sur le potentiel transformateur de cette infrastructure pour l'intégration régionale et la croissance durable en Afrique.

Les échanges tenus à Washington ont permis d'avancer concrètement sur les modalités de financement et de mise en oeuvre.

Ce soutien coordonné des États-Unis, conjugué à l'intérêt du secteur privé, marque une avancée majeure dans la réalisation de ce projet stratégique.