Addis-Abeba — L'ancien Premier ministre éthiopien et actuel président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), Hailemariam Dessalegn, a affirmé que l'initiative « Empreinte verte » positionne l'Éthiopie comme une référence en matière de développement résilient au changement climatique sur le continent.

Dans un entretien accordé à l'ENA, il a expliqué que cette stratégie illustre comment une mobilisation nationale structurée peut à la fois lutter contre les effets du changement climatique et soutenir la croissance économique.

Il a également souligné que l'approche adoptée par l'Éthiopie s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale et africaine, permettant d'intégrer les objectifs environnementaux aux priorités de développement du continent.

Selon lui, cette initiative démontre qu'il est possible de concilier action climatique, transformation économique et sécurité alimentaire.

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Il a insisté sur le rôle clé de cette politique dans la préservation des ressources naturelles tout en renforçant la résilience des systèmes agricoles.

Hailemariam Dessalegn a par ailleurs mis en avant les résultats concrets obtenus, notamment grâce à des programmes de restauration environnementale à grande échelle.

Les milliards d'arbres plantés à travers le pays constituent, selon lui, un socle pour une agriculture durable, tout en contribuant à la protection de la biodiversité et à la réduction des effets du changement climatique.

Il a également souligné que l'expérience éthiopienne peut inspirer d'autres pays africains engagés dans la construction d'économies résilientes.

Toutefois, il a rappelé que la durabilité de ces efforts repose sur un suivi rigoureux, insistant sur l'importance de l'entretien et de la protection des jeunes plants.

Lancée en 2019 par le Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative « Héritage vert » a permis de mobiliser des millions de citoyens et de planter plus de 48 milliards d'arbres.

Elle s'impose aujourd'hui comme l'un des plus vastes programmes de reforestation en Afrique, contribuant à la restauration des écosystèmes, à la réduction des émissions de carbone et au renforcement de la résilience climatique à long terme.