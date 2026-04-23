Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché ce mercredi

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 22 avril 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses en termes d'évolution.

La valeur des transactions est ainsi passée de 3,068 milliards FCFA la veille à 3,580 milliards FCFA ce 22 avril 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 62,415 milliards, s'établissant à 15 457,260 milliards FCFA contre 15 519,675 milliards FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 11 906,883 milliards FCFA.

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On niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM composite a ainsi baissé de 0,40% à 400,91 points contre 402,52 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en légère baisse de 0,08% à 189,28 points contre 189,44 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,09% à 157,66 points contre 157,52 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 1,12% à 277,19 points contre 280,34 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,29% à 154,55 points contre 155,00 points la veille.

Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,91% à 2 990 FCFA), BOA Niger (plus 4,17% à 3 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,15% à 1 630 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 1 950 FCFA) et ETI Togo (plus 3,45% à 30 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 665 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 5 750 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 6,92% à 15 680 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 6,09% 3 005 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,69% à 3 350 FCFA).