Addis-Abeba — La septième session du Groupe de travail consacrée à l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est ouverte à Genève, représentant une étape supplémentaire dans le long processus d'intégration du pays au système commercial international.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a exprimé sa reconnaissance envers la présidence et les membres de l'OMC pour leur appui constant aux efforts d'adhésion de l'Éthiopie.

Il a également mis en avant les progrès significatifs accomplis depuis la dernière réunion tenue en septembre 2025.

Selon lui, le gouvernement éthiopien a fourni plus de 226 réponses détaillées aux questions en suspens, affiné le projet de rapport du Groupe de travail et intégré 32 engagements spécifiques dans le processus.

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Le ministre a en outre indiqué que l'Éthiopie avait finalisé des accords bilatéraux d'accès aux marchés avec neuf pays membres, qualifiant cette avancée de jalon important dans les négociations.

Évoquant les récentes réformes, il a souligné que le pays est désormais mieux préparé à rejoindre le système commercial multilatéral, grâce à des ajustements macroéconomiques majeurs visant à stimuler les échanges et à renforcer l'attractivité pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

Les discussions, qui portent encore sur plusieurs questions de fond en suspens, se poursuivront dans le cadre de cette réunion prévue sur deux jours.