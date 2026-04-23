Afrique de l'Est: L'Éthiopie en position favorable pour jouer un rôle de médiateur et renforcer la stabilité régionale, selon un média influent

Addis-Abeba — Le fondateur et directeur du média influent « Abay Kings », Jamal Bashir, estime que l'Éthiopie dispose des atouts politiques et diplomatiques nécessaires pour jouer un rôle clé dans la médiation des crises régionales et contribuer activement à la stabilité et à la sécurité.

Selon lui, le pays est particulièrement bien positionné pour participer à l'apaisement des tensions internationales, notamment celles opposant Israël et les États-Unis à Iran, tout en oeuvrant à la stabilité dans la région stratégique de la mer Rouge.

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse éthiopienne, il a souligné que Addis-Abeba entretient des relations équilibrées avec de nombreux acteurs internationaux, y compris des pays directement concernés par les tensions actuelles.

Les liens diplomatiques solides du pays avec l'Iran et Israël renforcent, selon lui, sa crédibilité en tant que médiateur.

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Jamal Bashir a également rappelé les précédents engagements de l'Éthiopie dans les processus de paix régionaux, notamment au Soudan, illustrant ainsi son expérience et son influence diplomatique.

Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie a renforcé ses relations internationales en développant des partenariats stratégiques avec des pays arabes ainsi qu'avec la Turquie, l'Inde et le Pakistan.

Par ailleurs, il a insisté sur l'importance pour l'Éthiopie de renforcer son implication dans les enjeux liés aux routes maritimes stratégiques, notamment en sécurisant un accès à la mer Rouge.

Il estime qu'une présence accrue dans cette zone permettrait au pays de jouer un rôle encore plus actif dans la sécurité régionale.

Face aux menaces croissantes, notamment la piraterie et les activités de groupes armés comme Al-Shabaab et les Houthis, il appelle à une coordination régionale renforcée.

En conclusion, Jamal Bashir considère que l'Éthiopie, grâce à son approche diplomatique équilibrée et à son poids stratégique croissant, est en mesure de contribuer de manière significative à la désescalade des tensions et à la stabilité régionale.