Ethiopie: Le pays plaide pour une approche concertée des BRICS lors d'un forum de think tanks

Addis-Abeba — L'Éthiopie a appelé à une meilleure cohésion stratégique et à une vision commune entre les pays membres des BRICS, dans un contexte de renforcement de son implication au sein du groupe.

Ses représentants ont mis en avant l'importance de la coopération en matière de recherche, d'un dialogue continu et des échanges entre les peuples pour soutenir une action collective efficace.

Cette position a été exprimée à l'occasion de l'ouverture de la troisième Conférence du Conseil des think tanks des BRICS, organisée à Bahir Dar, en Éthiopie.

Lors de la séance inaugurale, l'ambassadeur Minilik Alemu, conseiller en politique sociale auprès du ministre des Affaires étrangères, a souligné que ce type de forum constitue un levier essentiel pour approfondir la compréhension mutuelle entre les pays membres et partenaires.

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Il a indiqué que cette plateforme joue un rôle clé dans l'alignement des orientations politiques en amont du prochain sommet des BRICS, ajoutant que les analyses partagées et la coopération académique peuvent contribuer à renforcer des positions communes sur les enjeux mondiaux et de développement.

Selon lui, les recommandations issues du Conseil des think tanks représentent des contributions importantes à l'élaboration des documents finaux, notamment la déclaration du sommet.

« Cette conférence est déterminante pour harmoniser nos points de vue et construire une position commune », a-t-il affirmé, appelant à des contributions à la fois équilibrées et concrètes pour orienter les résultats du sommet des BRICS prévu en 2026.

L'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS en 2024 a été présentée comme une étape majeure dans son engagement en faveur du multilatéralisme et de son ouverture accrue sur la scène internationale.

L'ambassadeur Minilik Alemu a précisé que cette adhésion reflète les priorités fondamentales de la politique étrangère du pays, notamment le renforcement de la coopération Sud-Sud et le développement de partenariats dans les domaines du financement, du transfert de technologies et du commerce.

Il a également évoqué l'importance de l'adhésion récente de l'Éthiopie à la Nouvelle Banque de Développement, qui devrait améliorer l'accès aux financements pour les infrastructures et consolider sa participation aux initiatives économiques des BRICS.

Depuis son intégration, l'Éthiopie s'efforce de jouer un rôle actif dans les initiatives du groupe et ambitionne d'accroître davantage son influence, notamment en perspective de la présidence indienne des BRICS en 2026.

Au-delà de l'action gouvernementale, l'ambassadeur a insisté sur l'importance des échanges entre les peuples, impliquant notamment les think tanks, la société civile, les médias, les milieux économiques, universitaires et culturels.

Il a par ailleurs souligné que les institutions éthiopiennes ont déjà intensifié leurs liens avec leurs homologues des pays membres, favorisant ainsi le dialogue politique et la coopération académique.

Il a également mis en avant le rôle croissant de la recherche et des échanges d'experts dans l'orientation de l'engagement du pays au sein des BRICS.

Les forums universitaires et les collaborations entre think tanks ont été décrits comme des outils essentiels pour produire des recommandations fondées sur des données fiables et tenant compte de la diversité des expériences nationales.

« Ces discussions offrent une base intellectuelle solide, renforçant la crédibilité et l'efficacité de la coopération des BRICS face aux défis mondiaux complexes », a-t-il déclaré.

Enfin, l'ambassadeur a souligné l'importance de stratégies de communication efficaces pour valoriser l'action des BRICS et mieux répondre aux attentes du public.

Il a ajouté que des structures telles que le Conseil des entreprises des BRICS, les think tanks et les médias doivent jouer un rôle central dans la diffusion des priorités de l'Éthiopie, tant au niveau national qu'international.

Alors que le pays cherche à consolider sa place au sein du groupe, cette conférence devrait contribuer à définir des orientations politiques d'avenir et à renforcer son influence dans un contexte international en mutation.

Cette rencontre de deux jours est organisée par l'Institut éthiopien des affaires étrangères, en partenariat avec l'Université de Bahir Dar.