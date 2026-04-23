Afrique de l'Ouest: La gouvernance foncière, un moyen de prévention des conflits et de consolidation de la paix en Casamance selon les acteurs

Ziguinchor — Un atelier consacré à la gouvernance foncière et à la gestion des ressources naturelles s'est tenu mercredi, à Ziguinchor (sud), à l'initiative de l'ONG Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (MALAO), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (KAS), a constaté l'APS.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Formation sur les armes légères au Sénégal (FALSEN 2026) portant sur la gouvernance sécuritaire et la résilience communautaire. Réunissant des acteurs institutionnels, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des organisations de la société civile, cette rencontre a permis d'ouvrir un dialogue sur les défis liés au retour des populations déplacées en Casamance. Les échanges ont notamment porté sur les tensions foncières entre autochtones et allochtones, ainsi que sur les risques de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles.

Selon Youssouph Badji, coordonnateur national de MALAO, cette initiative vise avant tout à favoriser le partage d'expériences entre les différents acteurs concernés. "Nous ne venons pas avec des solutions clés en main, mais avec l'ambition de poser le débat et de recueillir des propositions concrètes", a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de préparer les communautés et les intermédiaires à prévenir d'éventuels conflits.

Il a également alerté sur les risques que ces tensions foncières pourraient engendrer en matière de sécurité, notamment dans un contexte de lutte contre la prolifération des armes légères. "Ce type de conflit peut pousser certains à se réarmer pour défendre leurs intérêts, d'où l'importance d'anticiper et de renforcer les mécanismes de règlement pacifique ", a-t-il ajouté.

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À l'issue de cette rencontre, les organisateurs comptent capitaliser les recommandations formulées afin de les transmettre aux autorités étatiques. L'objectif est de contribuer à une meilleure prise de décision et à la mise en œuvre de solutions durables pour la stabilité sociale et la consolidation de la paix dans les zones de retour des populations déplacées.