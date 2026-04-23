Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 23 avril 2026

revue de presse

Multilatéralisme, paix et développement - La vision de Macky Sall pour l'ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a présenté, ce mercredi 22 avril, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, sa vision pour l’avenir de l’organisation, lors d’un dialogue interactif avec l’Assemblée générale, dans le cadre de sa candidature à la succession de Antonio Guterres.

Dans son intervention, le candidat a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance au sein de l’organisation. « Je souhaite avant tout rétablir la confiance, afin que l’Organisation puisse à nouveau se mettre pleinement au service de tous », a-t-il déclaré.

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Face à un contexte mondial marqué par des crises multiples, il a souligné que « le monde est confronté à de multiples défis : le renforcement des rivalités géopolitiques, les conflits violents, les vulnérabilités liées au changement climatique », estimant que ces crises sont « systémiques ». (Source allAfrica)

Sierra Leone : Accord avec Shell pour des études pétrolières

Shell va mener des études géologiques et géophysiques avancées sur plusieurs blocs offshore en Sierra Leone.

La compagnie pétrolière britannique a annoncé mercredi, avoir signé un accord avec le pays d’Afrique de l’Est permettant ces activités.

Dans un communiqué, Shell souligne que le permis lié à l’accord couvre une superficie d’environ 20 600 kilomètres mètres carrés et comprend, la modélisation des bassins et l'analyse des systèmes pétroliers. (Source Africanews)

Spatial africain : Un marché à 35 milliards de dollars au cœur du débat à Libreville

La NewSpace Africa Conference a ouvert ses portes à Libreville le 20 avril. Première édition organisée en Afrique centrale, la 5ème conférence spatiale africaine rassemble plus de 200 entreprises venues de 65 pays avec un objectif concret : bâtir une filière spatiale qui ne dépende plus de l’étranger.

Après Abidjan, Nairobi, Luanda et Le Caire, c’est au stade d’Angondjé, dans la commune d’Akanda, que s’est tenue, lundi 20 avril, la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition de la conférence spatiale africaine. La ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong, représentant son collègue en charge du numérique, a pris la parole au nom du chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source Afrik.com)

RDC : Le débat sur une réforme constitutionnelle relancé par le camp présidentiel

En République démocratique du Congo, le parti au pouvoir, UDPS, juge la Constitution actuelle inadaptée aux attentes populaires, ravivant les tensions avec une opposition qui redoute une manœuvre pour prolonger le mandat présidentiel.

Le secrétaire général de l’UDPS, Augustin Kabuya, a estimé que la Constitution congolaise, adoptée en 2006, est « totalement opposée aux attentes de la population ». Sans détailler les changements envisagés, il a évoqué la possibilité d’un référendum pour permettre aux citoyens de se prononcer sur une éventuelle réforme. (Source Africa Radio)

Centrafrique : L’enquête visant le groupe Castel pour complicité de crimes contre l’humanité classée

La justice française avait ouvert, en juin 2022, une enquête visant une filiale du géant de l’alcool en Centrafrique, après la parution d’un rapport d’une ONG pointant un « arrangement sécuritaire » avec une milice locale.

Au terme de quatre ans d’enquête préliminaire, la justice française a classé, en février 2026, l’enquête visant une filiale centrafricaine de Castel, géant de l’alcool en France et en Afrique, pour complicité de crimes contre l’humanité. Les infractions sont apparues « insuffisamment caractérisées », a confirmé le Parquet national antiterroriste (PNAT). (Source Le Monde Afrique)

Le Togo va présenter une nouvelle carte du monde à l'ONU respectant la taille réelle de l'Afrique

L'Union africaine souhaite une meilleure représentation de son continent sur les cartes. L'organisation continentale a confié une mission au Togo : définir une carte du monde qui respecte la véritable taille des pays.

Dans la majorité des cas, on utilise la carte de la projection dite Mercator. Mais depuis quelques années, des voix de la société civile se sont élevées à travers le monde pour la dénoncer, car l'Afrique y est représentée dans des proportions presque dix fois moindres que sa surface réelle. Et c'est donc le Togo qui doit défendre cette résolution en septembre devant la prochaine Assemblée générale des Nations unies. (Source RFI)

Niger-France : Niamey entrouvre la porte, mais pose un ultimatum à Paris

Après la rupture de 2023, le régime nigérien conditionne toute reprise de coopération à un changement radical de posture française dans le Sahel.

Le Niger n’exclut plus totalement une reprise de coopération avec la France, mais le message qu'il a envoyé reste d’une fermeté rare : sans changement profond de l’attitude française, aucun rapprochement n’est envisageable.

En déplacement à Lomé, le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yaou Sangaré, a confirmé que le dialogue n’était pas exclu, tout en soulignant que la relation bilatérale demeure gravement dégradée. « Nous n’excluons pas de négocier avec la France, mais pas dans ces conditions », a-t-il déclaré, résumant la doctrine actuelle du régime militaire arrivé au pouvoir après le coup d’État de juillet 2023 contre Mohamed Bazoum. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Consensus d’Abidjan : La BAD redessine les règles du financement du développement sur le continent africain

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a conclu à Abidjan un dialogue consultatif d’ampleur sur la création d’une Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD). Objectif affiché : réduire le déficit de financement structurel du continent, évalué à 400 milliards de dollars par an. À l’issue des travaux, les participants ont adopté un « Consensus d’Abidjan » en onze points, feuille de route destinée à lever les obstacles à la mobilisation des ressources.

Ce consensus fixe des engagements concrets pour orienter les masses d’épargne africaine, estimées à 4 000 milliards de dollars à moyen et long terme, vers des investissements productifs. Neuf groupes de travail ont planché sur des instruments et mécanismes opérationnels.

Les signataires prévoient un suivi régulier, avec une coordination continue et des évaluations annuelles, afin d’éviter que ces déclarations d’intention ne restent lettre morte. La BAD veut ainsi répondre à un constat brutal : les capitaux africains fuient le continent où dorment sur des comptes extérieurs. (Source Africapresse)

Algérie : Mise en place d’une Commission nationale de lutte contre les gangs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé lundi la création d’une commission nationale dédiée à la prévention et à la répression des gangs de quartier. Cette instance doit concevoir des réponses opérationnelles et intensifier la sensibilisation au niveau local.

Lors de son allocution au ministère, le ministre a présenté cette mesure comme le lancement d’une action nationale plus structurée face à des comportements jugés de plus en plus préoccupants dans les zones urbaines.

La commission bénéficiera d’un mandat s’étendant jusqu’en 2029 et se verra confier la tâche d’harmoniser les interventions sur le terrain, tout en proposant un cadre juridique précis pour encadrer les opérations. (Source nouvellesducontinent.com)

Libye : Tripoli accuse la mission des Nations unies d’empiéter sur la souveraineté

La session du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la Libye, qui s’est tenue mardi 21 avril, a été précédée d’une violente passe d’armes entre les autorités libyennes et la mission onusienne.

Le Conseil présidentiel et le Conseil suprême d’État ont accusé la Mission d’appui des Nations unies (Manul) de porter atteinte à la souveraineté du pays, après que la mission eut, à la dernière minute, réduit le format du comité chargé du « dialogue structuré », un choix qui a déclenché de vives contestations.

Le Conseil suprême d’État, conduit par Mohammed Takala, a fait part, dans un communiqué, de son inquiétude face à la persistance de l’instabilité politique et a mis en garde contre ce qu’il présente comme des manœuvres visant à contourner les règles établies. (Source Beninwebtv)