Sénégal: Louga - Un homme grièvement blessé après une tentative de suicide, une enquête ouverte

Louga — Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé, mercredi, à la suite d'une tentative de suicide à Artillerie, un quartier de la commune de Louga (nord-ouest), a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon les informations recueillies, l'individu aurait tenté, aux environs de 10 heures, de mettre fin à ses jours en s'aspergeant d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu, aux abords d'une station-service située non loin du commissariat urbain. Alertés, des passants sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont pris en charge la victime et l'ont évacuée vers l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où elle reçoit des soins. Son état est jugé préoccupant, selon une source médicale. Une enquête a été ouverte par les services de police pour déterminer les circonstances de cet incident.