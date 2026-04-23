Sénégal: Ziguinchor - Des acteurs des médias appellent à renforcer la présence des femmes dans le secteur

Ziguinchor — Des acteurs des médias et de la société civile ont souligné, mercredi, à Ziguinchor, l'urgence de transformer les pratiques pour une meilleure prise en compte du genre dans le traitement de l'information.

Ils participaient au lancement du rapport Sénégal et Afrique du Projet mondial de monitorage des médias (GMMP) 2025, à l'initiative du Réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement (FAMEDEV). Selon Diacoumba Gassama, responsable de programme à la Fondation William et Flora Hewlett, l'égalité de genre est une lutte de longue haleine, mais les sociétés africaines ont toujours connu des figures féminines de leadership, à l'image d'Aline Sitoé Diatta.

Elle a relevé que malgré les efforts, "les femmes restent largement invisibilisées ou représentées de manière stéréotypée dans les médias", avant d'appeler à valoriser davantage leur expertise dans des domaines comme l'économie, la paix et la sécurité. "Les populations ont besoin d'entendre les voix de la moitié de la société", a-t-elle soutenu.

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La directrice exécutive du Réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement (FAMEDEV), Amie Joof Cole, a rappelé, pour sa part, que le GMMP, lancé en 1995, demeure une référence mondiale pour analyser la place des femmes dans les médias. Trente ans après, a-t-elle déploré, les médias continuent de refléter un monde déséquilibré où les femmes sont minoritaires comme sujets et sources d'information.

Selon Papa Adama Touré, chargé de projet à FAMEDEV, cette rencontre vise à partager les résultats d'un monitorage réalisé le 6 mai 2025, portant sur une journée d'observation de médias couvrant la presse écrite, le numérique, la radio et la télévision. Il a précisé que cette initiative s'inscrit dans une volonté de décentralisation des activités et de suivi des formations déjà organisées dans la région. Il a toutefois souligné que les résultats doivent être interprétés avec prudence, rappelant qu'ils reposent sur une seule journée d'analyse sur 365 jours.

"Les statistiques peuvent être trompeuses si elles sont généralisées", a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité de bien décrypter les données pour mieux comprendre la représentation des femmes dans les médias sénégalais. Face à ce constat, les intervenants ont appelé à passer "de l'évidence à l'action", en repensant les pratiques rédactionnelles, en promouvant des politiques inclusives et en renforçant les capacités des professionnels des médias. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de construire des systèmes médiatiques sensibles au genre, afin de garantir une représentation plus juste et équilibrée de la société.