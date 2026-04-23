Gabon: Logements étudiants à l'UOB - Le Pr Charles Edgar Mombo concrétise la réouverture des pavillons

Soulagement et fierté se lisaient sur les visages de nombreux étudiants, ce lundi 20 avril 2026 à l'Université Omar Bongo (UOB), lors de la remise officielle des clés de chambres à environ 700 bénéficiaires. À l'issue d'un processus d'attribution transparent et rigoureux, ces derniers disposent désormais d'un logement à proximité de leurs salles de cours.

La cérémonie, présidée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte-parole du Gouvernement, Pr Charles Edgar Mombo, s'est tenue en présence de plusieurs autorités administratives, universitaires et de la communauté estudiantine. La remise symbolique des clés et des kits, le dévoilement du pavillon B baptisé Laurence Kami Et la visite des chambres témoins ont constitué les temps forts.

La réouverture de la quasi-totalité des pavillons, douze (12) ans après la fermeture de la cité universitaire, traduit la volonté du Président de la République, Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, d'améliorer durablement les conditions de vie et d'études.

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Afin de garantir un meilleur cadre de vie, des solutions concrètes ont été apportées aux problèmes d'eau et d'électricité, notamment par l'installation d'un transformateur électrique et la réalisation de forages. Les étudiants ont été appelés à préserver ces infrastructures et à respecter les règles de vie en communauté. La journée du Pr Charles Edgar Mombo À l'UOB s'est achevée par une visite des services administratifs ainsi que du chantier de l'Auditorium , dont les travaux progressent à un rythme soutenu.