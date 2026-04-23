Maroc: Inquiétude pour les habitants de plusieurs quartiers populaires rasés à Casablanca

La région de Casablanca-Settat s'est lancée dans une vaste opération de réaménagement urbain dans le but de creuser une avenue royale allant du centre ville jusqu'à l'imposante mosquée Hassan II. Ainsi de nombreux quartiers populaires sont entièrement rasés. Le casse-tête du relogement, et des indemnisations ne se fait pas sans douleurs, certains habitants, aujourd'hui à la rue, se sentent floués et dépossédés malgré l'instauration dès 2006 d'un organisme chargé de recenser les habitants des quartiers concernés.

Des volutes de fumées s'échappent d'une marée de débris, en plein centre-ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Après la destruction du quartier Moha ou Saïd, les ferrailleurs sont déjà à l'oeuvre, d'autres cherchent les poutres de bois. Dans le petit parc qui jouxte cet immense amas de cailloux, d'autres s'occupent de la centaine de chats ou chatons sauvés des décombres.

C'est la nuit tombée, les habitants comme Youssef, 63 ans, regardent avec angoisse ce paysage désolé. « Et maintenant, ils vont détruire ma maison, Et moi, où est-ce que je vais partir ? où est-ce que je vais partir ? Je n'ai nul part où aller. Quand je suis allé voir le caïd, il a dit que ma mère qui est décédé en 2018 n'était pas dans le système ».

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Le « caïd », le chef du quartier, est passé voir les habitants il y a 15 jours pour les prévenir du jour exact de cette opération attendue de longue date. Les opérations de relogement sont en cours sur la base du tirage au sort, mais certain habitants comme Nazil, 56 ans et père de quatre enfants, n'ont pas été enregistrés comme bénéficiaires du programme. Il range, déménage son petit commerce avant une destruction imminente.

« Nous on habite dans ce quartier. On a grandi ici, nos parents ont grandi ici depuis 1932. On vit ici. Mes enfants aussi ont été scolarisés ici dans la même école. L'école Oulad al Makhazin. J'ai les attestations de scolarité, tout, j'ai tous mes papiers sur la même adresse, la même maison, mais quand tu leur expliques, ils te disent que que tu n'es pas sur le système ».

En, tout ce sont environ 15 000 habitations ou commerces qui seront détruits. Jusqu'à la fin de la semaine, quatre bulldozers vont poursuivre cette opération de destruction qui a débuté le 20 avril dernier.