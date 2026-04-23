Ethiopie: Un rapport met l'accent sur les violations des droits de l'homme au Tigré

23 Avril 2026
Radio France Internationale

Dans un nouveau rapport publié le 21 avril, l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, dénonce la persécution subie par les Tigréens de l'ouest du Tigré, province du nord de l'Éthiopie. Cette partie du territoire est, depuis la guerre, occupée et administrée par les autorités de la région voisine de l'Amhara. Et d'après l'ONG, elles y pratiquent de multiples exactions à l'encontre des habitants, poussant même nombre d'entre eux à fuir la zone.

« Des citoyens de seconde zone » : voici comment sont considérés les habitants du Tigré de l'ouest de leur région, selon Human Rights Watch, qui dépeint dans son rapport un véritable « système discriminatoire » à l'encontre des habitants de cette province de l'Éthiopie.

Les Tigréens de l'ouest n'ont pas exemple pas accès à leurs papiers d'identité, explique Laëtitia Bader, directrice de l'ONG pour la Corne de l'Afrique. « Ce déni de l'accès aux cartes d'identification est aussi un déni d'accès à des services critiques, un déni à la population tigréenne, la possibilité même de bouger dans la région, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à du travail dans les villes ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une jeune habitante raconte aussi : « la plupart du temps, nous n'osons pas nous déplacer. Si les forces de sécurité vous repèrent, elles vous tabassent violemment ».

D'après Human Rights Watch, ces exactions poussent de nombreux habitants à fuir. Des déplacements forcés, qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Laëtitia Bader espère un sursaut du gouvernement. « Ce qu'on voudrait bien sûr c'est voir des actions de la part du gouvernement à l'encontre des individus qui sont restés dans des positions de pouvoir depuis le début de cette campagne de nettoyage ethnique, et être menés devant la justice pour les crimes graves qui ont été commis dans cette région depuis six ans ».

Cette situation empêche aussi les anciens habitants déplacés par la guerre de rentrer chez eux. Selon l'ONU, plus de 750 000 personnes sont toujours bloquées dans des camps au Tigré.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.