Tunisie: EST/Maintenant que l'aventure africaine est terminée - Le Championnat et la Coupe pour oublier

L'élimination en demi-finale de la Ligue des champions ne signifie pas que la saison est terminée. Les « Sang et Or » jouent encore sur deux tableaux, Championnat et Coupe, deux titres qu'ils sont appelés à défendre.

C'est un air de déjà-vu. Pour la septième saison de suite, l'Espérance échoue à remporter la Champions League, son objectif suprême devenu au fil des années une obsession. Un mirage même. Et pour la deuxième année de suite, les "Sang et Or" se font éliminer par le même adversaire, Mamelodi Sundowns, conduit par le même entraîneur, Miguel Cardoso, leur ancien coach. La saison dernière, Miguel Cardoso a éliminé Maher Kanzari au stade des quarts de finale. Cette année, le technicien portugais a battu sur tous les fronts son homologue français, Patrice Beaumelle, en demi-finale.

Et si l'Espérance n'arrive pas à monter sur le toit de l'Afrique depuis 2019, c'est que les mêmes erreurs se répètent telles que l'instabilité technique. Un changement fréquent d'entraîneur, au milieu de la saison notamment, qui n'aide pas à construire un véritable projet sportif avec, pour objectif suprême, la Ligue des champions.

Le temps n'est pas à l'évaluation

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Quand on entraîne ou on joue à l'Espérance, on n'a pas le temps de se lamenter sur son sort, tellement les matches se suivent à un rythme effréné. Les erreurs se payent aussi cash et l'avenir de Patrice Beaumelle sera sans doute scellé à la fin de la saison : soit il convainc et poursuit l'aventure sous réserve de faire les recrutements qu'il faut au mercato estival, soit il plie bagage en cas d'échec à l'échelle nationale. De ce fait, le temps n'est pas à l'évaluation, mais à la poursuite de la saison. En effet, l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions ne signifie pas que la saison est terminée.

Les "Sang et Or" jouent encore sur deux tableaux : Championnat et Coupe de Tunisie. L'Espérance est détentrice de ces deux titres. A l'échelle nationale, le prédécesseur du technicien français, Maher Kanzari, a gagné sur tous les tableaux à l'échelle nationale. Il a donc élevé la barre très haut au niveau local.

Jebali et Guennichi : absence prolongée

A peine rentrés de Pretoria, les Espérantistes sont de nouveau sur la sellette. Ils accueilleront demain les "Sang et Or" de Zarzis en match retard comptant pour la 25e journée du championnat. Une rencontre qui verra l'absence de Chiheb Jebali, pas encore rétabli, et qui a manqué à l'appel dans la double confrontation contre Mamelodi Sundowns. Il est, de toute manière, suspendu. Khalil Guennichi, lui, s'est blessé la veille du départ pour Pretoria et n'était pas du voyage en Afrique du Sud. Il n'est pas encore rétabli non plus et ne sera pas de la partie demain.