Algérie: "Ma visite en Algérie traduit une volonté politique de passer d'une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique"

22 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Algérie Tchad

ALGER — Le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, a affirmé, mercredi soir à Alger, que sa visite en Algérie traduit une volonté politique claire des deux pays de passer d'une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique.

"Ma présence en Algérie, sept mois seulement après mon dernier passage, traduit une volonté politique claire des deux pays de passer d'une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique de nouvelle génération", a indiqué le président tchadien dans une déclaration au terme d'une cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, coprésidée avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a soutenu que l'Algérie et le Tchad "ne sont pas liés par le fait d'un simple hasard", mais "partagent une profondeur historique héritée de la route transsaharienne et une vision politique forgée par nos pères fondateurs".

En ce sens, il a fait part de sa "profonde satisfaction" et d'une "émotion fraternelle" au terme d'une visite en Algérie qui marque "un tournant historique" dans les relations bilatérales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant la commission mixte de coopération algéro-tchadienne, tenue mardi à Alger, "après plus d'une décennie", le président tchadien a affirmé qu'elle marque "un véritable nouveau départ dans l'exploration profonde de toutes les opportunités de coopération".

Il a rappelé que les deux pays ont signé "des accords majeurs qui reposent sur quatre piliers stratégiques, à savoir la connaissance, la transformation des ressources, l'intégration économique et la sécurité".

Il a, en outre, relevé que "le message que nous envoyons, aujourd'hui, est celui d'une Afrique qui refuse la marginalité", soulignant que "la réussite du lancement de la ligne aérienne entre Alger et N'Djamena, concrétisée en un temps record, doit servir de modèle".

A cet égard, il a soutenu que l'Algérie et le Tchad ont posé "les fondements d'une coopération sud-sud exemplaire, démontrant que les deux pays représentent le moteur d'un espace sahélo-saharien stable, intégré et prospère".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.