Algérie: Entretiens bilatéraux entre les membres des délégations algérienne et tchadienne

ALGER — Les membres des délégations, algérienne et tchadienne ont eu, mercredi au siège de la présidence de la République, des entretiens bilatéraux, en marge de la visite officielle qu'effectue le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno en Algérie.

Dans ce cadre, le directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Boualem Boualem s'est entretenu avec le directeur de Cabinet du président tchadien, M. Mohamed Saleh Aziz et le ministre tchadien des Finances, du Budget, de l'Economie et de la Coopération internationale, M. Tahar Hamid Nguiliné.

Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, accompagné du ministre des Mines et des Industries minières, M. Mourad Hanifi, ont rencontré la ministre tchadienne des Mines, du Pétrole et de la Géologie.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, accompagné du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, ont eu des entretiens avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger de la République du Tchad.

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Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, s'est entretenu avec la ministre tchadienne des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie de la République du Tchad.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari s'est entretenu avec le ministre tchadien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a eu des entretiens avec son homologue, le ministre tchadien de la Santé publique.

Les ministres de l'Industrie, Yahia Bachir, et du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig se sont entretenus avec le ministre tchadien du Commerce et de l'Industrie.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid a rencontré le ministre de l'Elevage et de la Production animale de l'Etat du Tchad.

Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, accompagné du ministre des Sports, Walid Sadi, s'est entretenu avec le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports.

Pour sa part, le ministre de la Communication, Zoheir Bouamama a eu des entretiens avec le ministre tchadien de la Communication, porte-parole

du gouvernement.

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui s'est entretenu avec le ministre tchadien des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier.