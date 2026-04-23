Tunisie: Pourquoi - Stages d'été

Depuis toujours, plusieurs sociétés privées et même des administrations publiques offrent, pendant la saison estivale, à quelques élèves en fin de parcours scolaire des stages pour leur permettre de s'imprégner quelque peu du monde du travail avec -- au terme de cette période -- une petite rémunération.

Cela en théorie, car la plupart du temps, ces stagiaires (qu'ils soient présents ou non) seront confinés dans une salle où ils n'auront aucun contact avec le personnel. De ce fait, ces stagiaires qui pourraient être recrutés à l'avenir n'apprendront rien et les sociétés hôtes n'en profiteront pas. Et si on changeait de méthode en établissant des contrats-programmes entre les deux entités, ne serait-ce pas bénéfique pour tous ?