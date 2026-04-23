Tunisie: Pourquoi - Stages d'été

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Depuis toujours, plusieurs sociétés privées et même des administrations publiques offrent, pendant la saison estivale, à quelques élèves en fin de parcours scolaire des stages pour leur permettre de s'imprégner quelque peu du monde du travail avec -- au terme de cette période -- une petite rémunération.

Cela en théorie, car la plupart du temps, ces stagiaires (qu'ils soient présents ou non) seront confinés dans une salle où ils n'auront aucun contact avec le personnel. De ce fait, ces stagiaires qui pourraient être recrutés à l'avenir n'apprendront rien et les sociétés hôtes n'en profiteront pas. Et si on changeait de méthode en établissant des contrats-programmes entre les deux entités, ne serait-ce pas bénéfique pour tous ?

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.